Budoucí záchranáři opět podpořili otužileckou výzvu Společnosti pro ranou péči

Do výroby zákopových svíček se zapojila i paní Julia Khorolets, která spolu se svými dětmi utekla před válkou ze Záporožské oblasti. "Přišla jsem do Prahy s dětmi na začátku března ze Záporožské oblasti. Tatínek zůstal v Záporoží, je mu 75 let a můj manžel bojuje v ukrajinské armádě. Když má možnost, tak mi zvedá telefon, ale když ho nezvedne, tak mám samozřejmě strach. Pořád na to musím myslet," vylíčila paní Julia. Doufá, že válka už brzy skončí a všichni se budou moci vrátit zpátky domů.

Komunitní centrum Nadija vzniklo v dubnu letošního roku a v současné době funguje v prostorách v Bezdrevské ulici na sídlišti Vltava. Lidé kolem spolku se o válečné uprchlíky starají po všech stránkách. "Snažíme se lidem pomáhat jak umíme, organizujeme volnočasové aktivity pro děti, tancování, malování, různé exkurze, výlety, kurzy češtiny a máme tady i psycholožku," popsala rozsah činnosti koordinátorka KC Nadija Olena Bilous. Centrum také prostřednictvím kulturních i prodejních akcí vybírá peníze na pomoc Ukrajině. Jeho zástupci už odeslali desítky tisíc korun například na léky pro vojáky. Organizace spolupracuje také s městem České Budějovice i dobrovolnickým centrem ADRA.