Proměnu bývalé vodárny začalo připravovat tehdejší vedení města hned v době, kdy areál osiřel. Rozplánovaná je do několika etap. Zatím se řeší první z nich, která se zabývá hlavní budovou. Vzniknout zde má zázemí pro kemp. Zásadní podíl prací se bude týkat venkovních úprav včetně přípravy zelených ploch pro stany. Projekt počítá i s vybudováním cest a parkovacích stání.

Město získalo na první etapu dotaci ve výši 30 milionů korun. Celkové náklady přesáhnou 50 milionů korun. Jak poznamenala místostarostka Petra Trambová, podmínkou dotace je předání staveniště do června letošního roku. Hotovo pak má být v roce 2025. Rada města na svém posledním jednání schválila vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací.

V kempu by mělo vzniknout místo pro třicet stanů plus sedm míst pro karavany. Další čtyři místa budou nabízet karavanům i sloupky s přípojkami. V areálu se počítá také s menší vytápěnou tělocvičnou, která by mohla sloužit nejen turistům, ale také Písečákům. "V ideálním případě bychom chtěli, aby kemp v letní sezoně někdo provozoval. Mimo sezonu bychom pak chtěli nabídnout možnost využívání tělocvičny místním spolkům a sportovcům," zmínila Petra Trambová.

Ne všichni místní jsou z plánu města nadšení. Obyvatelé žijící v okolí se obávají především hluku, který by se mohl z kempu přes řeku nést. Podle starosty Michala Čapka však tyto obavy nejsou na místě. "V kempu bude jasně daný řád, aby se nerušil noční klid," podotkl.

Studie proměny bývalé vodárny na kemp. Pro zvětšení klikněte ZDE.Zdroj: MÚ Písek

Další odpůrci poukazují na to, že vodáci v Písku nejsou a nebudou, a tak kemp není třeba. "Není to primárně pro vodáky. Taky, ale i pro ostatní turisty. Písku v současné době kemp chybí. Vodáci, kteří splouvají Otavu, nemají důvod v našem městě zůstávat. Věříme, že se díky naší investici tato situace změní. Kemp bude navíc nabízet i místa pro obytné vozy a karavany, které turisté v posledních letech ve velké míře využívají,“ míní místostarostka.

V areálu jsou celkem čtyři haly, město se zatím zabývá jednou. Má však zpracovanou studii na využití všech objektů vodárny. Další objekty by se mohly v budoucnu využít jako tělocvičny, jedna z budov by mohla sloužit jako trampolínové centrum. Studie navrhuje také zpřístupnění části historických prostor, ve kterých by mohla vzniknout například expozice vodárenství. Intenzivně se pracuje také na vyřešení křižovatky u Jitexu, která není dopravně ideální.

Areál bývalé vodárny se nachází na okraji města Písek pod Hradišťským kopcem. Prázdný je od roku 2019, kdy byla vybudována nová úpravna vody. Budovy, které se na pozemku nacházejí, jsou z let 1948 a 1969, dokonce tzv. objekt anglického filtru je cennou stavebně historickou památkou z r. 1899.