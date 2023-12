Bytové jednotky jsou o výměrách 33 až 116 metrů čtverečních. K domu náleží podzemní parkovací hala s kapacitou 54 stání a venkovní parkoviště pro 16 automobilů. Většina bytů má balkon, byty v nejvyšším podlaží pak také střešní terasy s výhledem na centrum města. Přízemní byty mají předzahrádky. Cena za metr čtvereční se pohybuje okolo 90 tisíc korun. Byty tak vyjdou až na výjimky na tři až sedm milionů korun. Velkou část bytů si noví majitelé pořídili se záměrem budoucího pronajímání.

Zdroj: Lucie Kotrbová

Remarovna je dopravně napojena z Pražské ulice, avšak pěšky se dá projít podél zahrady mateřské školy přímo do ulice V Portyči. Do centra města je to tak kousek.

Vzhledem k aktuální situaci ve stavebnictví se muset investor i tady vypořádat s neustále rostoucími cenami stavebních materiálů, které především během loňska vzrostly skokově. „I přesto se podařilo situaci zvládnout a udržet vysoký stavební standard domu," poznamenal zástupce investora Rudolf Hofhanzl.

Investor koupil pozemek s pozůstatky po bývalé slévárně už koncem roku 2016 a přípravou projektu do fáze vydaného stavebního povolení strávil pět let. Součástí přípravy byla také demolice původních staveb a zasanování pozemku. Samotná výstavba pak začala poklepáním základního kamene 1. února 2022 a trvala necelé dva roky. Dnes je bytový dům dokončený, má za sebou závěrečnou kolaudační prohlídku a probíhají setkání s novými vlastníky bytů, kteří si mohou zkontrolovat celkové stavební provedení ještě před finálním předáním. To je v plánu nejpozději do konce ledna 2024.