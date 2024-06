Analytickou agenturu Datank zajímala fakta o bezpečnosti, infrastruktuře, zdravotních a sociálních službách, pracovních příležitostech, péči o děti a vzdělávání, ekologii, volnočasových aktivitách i stavu společnosti. Vycházela ale i z průzkumu prováděného mezi obyvateli. Sečteno, podtrženo, Jihočeský kraj obsadil pátou příčku. Udržel si tak pozici z loňského ročníku rozsáhlého šetření. To koresponduje i s názory samotných obyvatel. „Z průzkumu vyplynulo, že spokojenost lidí s kvalitou podmínek pro život je v Jihočeském kraji na šestém místě ze všech 14 krajů České republiky,“ komentuje výsledky ředitel projektu David Pavlát.

Podle něj jih Čech vyniká především v oblasti volnočasových aktivit. „Konkrétně má v celorepublikovém srovnání vůbec nejvyšší počet sportovních oddílů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, stejně tak i v počtu členů sportovních klubů v přepočtu na 1000 obyvatel,“ upřesňuje. Takové hodnocení velice těší manažera jihočeské krajské organizace České unie sportu Zdeňka Krátkého. „Je to dokonce něco, co nám dělá větší radost než medaile. Není to jenom o úzkém okruhu špičkových sportovců, skvělých výsledcích, ale chceme dosáhnout toho, aby se co nejvíc lidí věnovalo aktivnímu pohybu, abychom ke sportu přitáhli mladé,“ je přesvědčen a čísla dokazují, že se to na jihu Čech daří. Takových výsledků lze ale jen těžko dosáhnout bez spousty nadšenců, kteří se chodu sportovních oddílů ať už na postech trenérů nebo funkcionářů věnují. „Dnes jich je sice jen zlomek oproti minulosti, ale pořád existují a baví je to,“ cení si Zdeněk Krátký. S ohledem na to, jaké prostředky plynou mimo vrcholový sport do této sféry, s jakými penězi oddíly hospodaří a jak symbolické odměny mohou těm, kdo se o fungování klubů starají, vyplácet, by to bez velké míry nadšení ani nešlo. „Jihočeský kraj je ale co do peněz věnovaných na sport na dobré úrovni, politici jsou otevření diskusi a města a obce na fungování oddílů pamatují,“ chválí Zdeněk Krátký přístup samospráv.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Klíma zoom_in Jihočeský kraj se může pyšnit vysokým počtem sportovních oddílů i samotných sportovců. Ilustrační foto

Jižní Čechy se mohou podle průzkumu chlubit také nejvyšším počtem lůžek v zařízeních pro seniory v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. A tyto kapacity se navíc budou v dohledné době výrazně navyšovat. Jihočeský kraj chystá velkou investici do proměny dolního areálu českobudějovické nemocnice, kde má vyrůst zcela nový domov pro seniory a pobytové zařízení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou. První část nových objektů by měla reálně být hotova v roce 2027. Podle náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové byty se zdravotním a sociálním určením nabídnou dohromady přes 200 lůžek. Jak zdůraznila, už při přípravách spolupracují odborníci ze sociální a zdravotní oblasti s architekty, aby byly všechny objekty uživatelsky komfortní.

Lucie Kozlová zdůraznila, že vybudováním areálu se prakticky vyřeší nedostatek lůžek pro seniory, se kterým se město České Budějovice aktuálně potýká. „V současnosti intenzivně hledáme umístění pro 80 akutních klientů, o které se rodiny opravdu nemohou postarat vlastními silami. A to vůbec nezmiňuji, kolik žádostí o umístění máme celkem,“ zdůraznila náměstkyně s tím, že kraj intenzivně připravuje další projekty v Jihočeském kraji, aby senioři nalezli nový domov co nejblíže svého současného bydliště. Téměř stovku míst nabídne už na podzim zbrusu nový domov pro seniory, který vyrostl v lokalitě Bobelovka na okraji Jindřichova Hradce. Podle ředitelky Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec Radky Vegrichtové by stavba měla být hotová v srpnu. První klienti by se pak mohli začít stěhovat už v říjnu. Kapacity se rozrostou i díky investici Písku. Tam už finišuje přestavba bývalého internátu v Sovově ulici na domov pro seniory. Bydlet by jich tu mohlo 57. Jak v květnu uvedl místostarosta Michal Přibáň, se spuštěním provozu se počítá v lednu příštího roku, přihlášky by domov měl začít přijímat na podzim.

close info Zdroj: Jihočeský kraj zoom_in Jihočeský kraj chystá v dolním areálu Nemocnice České Budějovice velkou investici. Vizualizace: Jihočeský kraj

Důvodů, proč život v Jihočeském kraji vůbec není k zahození, našel průzkum víc. Celorepublikově nadprůměrní jsme co do počtu knihoven na 100 tisíc obyvatel i podílu registrovaných čtenářů. „Dobré hodnoty vykazuje počet návštěvníků na jednu památku i na jednu kulturní akci. Z dalších pozitiv lze uvést velmi nízký počet nehod na kilometr silnic, vysoký počet veřejných čerpacích stanic na 100 tisíc automobilů,“ zmínil dále David Pavlát. V kraji se také v přepočtu na obyvatele nejvíce recykluje.

Máme ovšem rezervy ve velmi vysoké produkci komunálního odpadu. S tím se rozhodli nedávno rázně zatočit například ve Vyšším Brodě. Ve snaze motivovat obyvatele k třídění zavedli nový systém při vyvážení kontejnerů. Popeláři je před vysypáním zváží, vše se zaeviduje a domácnosti pak zaplatí skutečně jen za odpad, který vyprodukovaly. Jak Deník zjistil, novinka ovšem přináší snahu některých lidí systém obejít a ušetřit. Místostarosta Jaroslav Marek si ale už nyní pochvaluje čísla za první kvartál. „Začali jsme se ubírat správným směrem. Separace vzrostla o 50 %, ani jsme nepočítali, že to bude tolik,“ zdůrazňuje.

Průzkum podmínek pro život ukázal, že se mají Jihočeši v čem zlepšovat také v oblasti péče o děti a vzdělávání. „Zejména jde o nízkou kapacitu základních uměleckých škol v přepočtu na 1000 obyvatel do 14 let, vůbec nejnižší počet středisek volného času v přepočtu na 100 tisíc obyvatel nebo vysoký počet dětí na jednu třídu mateřské školy i počet dětí základních škol na jednoho učitele,“ upozorňuje David Pavlát na mínusy, které ukázal průzkum.

I to by se ale mohlo změnit. Například na Českobudějovicku se spojilo deset obcí a chtějí společně vybudovat na místě někdejší úpravny vody ve Vidově svazkovou školu. Zdejší děti většinou dojíždějí za vzděláním do budějovických základek, ve snaze vybrat si tu ideální nezřídka narážejí na omezenou kapacitu. V dohledné budoucnosti by ale školáci ze širšího okolí mohli navštěvovat zbrusu novou školu. Je navržená jako devítiletka, v každém ročníku by mohly být otevřené dvě třídy, celkově by se sem vešlo až 540 žáků. A plány jsou na dobré cestě. Jak informoval starosta Vidova a předseda svazku Tomáš Šedivý, představitelé členských obcí na úterním sněmu schválili smlouvu o dílo s firmou Atelier99. „Má zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. O to bychom chtěli žádat ještě v prosinci letošního roku,“ naznačil. Ambiciózní záměr bude stát odhadem 520 milionů korun. Jak podotýká Tomáš Šedivý, Svazková škola Malše si bude chtít rozhodně sáhnout na dotace. Obce navíc mohou těžit ze svého spojenectví. „Samostatně takový projekt žádná nedokáže realizovat, obce sdružené ve svazku mají ale společně srovnatelnou ekonomickou sílu s většími sídly v okolí,“ zdůrazňuje.