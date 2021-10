Zákazníci se nemusejí bát prodlení, nouzový dodavatel funguje ze zákona půl roku. To je čas na nové řádné smlouvy. Odběratele osloví E.ON dopisem.

"Všem bývalým klientům Bohemia Energy se ozveme dopisem, budou tam všechny potřebné informace," říká tiskový mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák. V dopisech budou pokyny ohledně termínů splatnosti, cen i s příslušnou nabídkou kontaktů. Není třeba hned osobně navštívit klientské centrum E.ON nebo volat, protože nyní jsou linky i centra pod velkým náporem klientů. Přitom čas na řešení situace je půl roku.

Zvýšený zájem je ale i tak na kontaktním centru E.ON v Českých Budějovicích znát, například včera dopoledne se zde utvořila menší fronta necelé dvacítky zájemců o uzavření smlouvy.

Půl roku nouzových dodávek má zajistit každému dostatečný čas na to, aby si našel nového dodavatele za Bohemia Energy, může to být i společnost, která ze zákona poskytuje službu DPI.

Odborníci v oblasti energetiky a souvisejících služeb především varují klienty, aby se nyní nesnažili situaci řešit překotně a zbrkle a nezpůsobili si třeba další komplikace podpisem nějaké nevýhodné smlouvy. "Pokud by někdo nutil klienty k podpisu smlouvy s tím, že když dnes nepodepíší, zítra budou bez dodávek, nemá pravdu," upozorňují odborníci s tím, že by nikdo neměl podepisovat smlouvu "mezi dveřmi" nebo pokud by se cítil pod nepřiměřeným nátlakem.

Ve všech regionech České republiky jsou určené firmy, které se ze zákona mají o klienty končící Bohemia Energy postarat. Nemusí ale v nových dodávkách navazovat na dosavadní ceny Bohemia Energy.

"Dodavatel poslední instance se spotřebitelům ozve sám během několika dní. Dostanou od něj základní informace a oznámení o ceně, za kterou jim bude energie dodávat. Běžně takové vyrozumění probíhá do pěti dnů. Tentokrát se však ukončení činnosti týká jednoho z největších tuzemských dodavatelů. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude docházet k drobným zpoždění, než dodavatelé poslední instance stihnou informovat všechny zákazníky,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Podrobnější informace naleznou klienti v jižních Čechách například na webu společnosti E.ON nebo na webu Energetického regulačního úřadu.