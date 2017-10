Mirovice - V mirovické základní škole se děti učí od pondělí 16. října do pátku 20. října angličtinu na jazykovém kurzu s Američanem Benem.

Mirovičtí žáci se učí anglicky s Američanem Benem.Foto: Jitka Šebková

Na kurz se přihlásili žáci druhého stupně, kteří od pondělka do pátku absolvují 15hodinovou výuku angličtiny. "Kurz si museli žáci zaplatit, ale zatím si výuku s rodilým mluvčím velmi pochvalují. A my doufáme, že se nejen něco přiučí, ale také získají hodně potřebnou motivaci do dalšího studia cizího jazyka," doplnila ředitelka ZŠ a MŠ Mirovice Jitka Šebková.