Dlouhodobé dilema, jak umožnit lidem v Mirovicích stavbu rodinného domku, zastupitelé začali řešit. Podle starosty Josefa Vejšického schválili na posledním zastupitelstvu záměr na směnu pozemků, které jsou vhodné pro výstavbu, za městské.

O co se jedná Mirovice si chtějí udržet či přilákat mladé rodiny s dětmi tím, že jim nabídnou stavební parcely. Zájemci se už ptají.

„Jedná se o pozemky u nového domu s pečovatelskou službou, za které město poskytne pozemky s ornou půdou v místních částech v Touškově a Boješicích,“ uvedl Josef Vejšický. Majitel pozemku ve městě je totiž soukromý zemědělec a pozemky v Touškově a Boješicích bude pak obhospodařovat. Až se směna pozemků uskuteční, bude pozemek ve městě rozdělený na parcely. Ty pak nechá město zasíťovat. „Lidé se už na možnost stavět poptávají, věříme, že bude o parcely zájem,“ dodal Josef Vejšický.

Stavební parcely chystají také v Touškově, kde by mohlo v příštím roce vzniknout 10 – 12 parcel. O jejich počtu rozhodne studie. Do konce příštího roku by mohly být zasíťované.