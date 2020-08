Do areálu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Písku v pondělí 10. srpna dopoledne dorazili dobrovolní hasiči z Mirovic, aby si odtud odvezli nové zásahové vozidlo. Mercedes sloužil dvanáct let milevským profesionálním hasičům a nyní ho využijí v Mirovicích.

Předání vozidla mirovickým hasičům. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Podle ředitele územního odboru Písek Luboše Broulima není podobné předání vozidla tak časté. „Za posledních dvanáct let jsme předávali auto dobrovolným hasičům asi třikrát – do Mirovic, Záhoří a do Podolí. Jsem rád, že vůz putuje právě do Mirovic, kde ho opravdu potřebují,“ podotkl ředitel. Mirovická jednotka je jediná v okrese zařazená v kategorii JPO II, tedy funguje na poloprofesionální úrovni. Luboš Broulim i starosta okresního sdružení hasičů Písek Jiří Heinrich si pochvalují vzájemnou spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů na Písecku.