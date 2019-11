Mirovičtí zastupitelé diskutují už několik let o tom, jak udržet stávající či přilákat nové obyvatele. Jednou z variant je nabídka stavebních parcel. Zájem o ně je.

To se teď začíná řešit. Podle starosty Josefa Vejšického se jako nejschůdnější první krok nabízí zajištění stavebních parcel na městském pozemku v místní části Touškov. „V současné době pro nás dodavatelsky připravují architekt Radek Janošík a Miroslav Sládek zastavovací studii pro výstavbu nových domů. Předpokládá se, že by tam mohlo stát deset až dvanáct domů,“ vysvětlil Josef Vejšický. Zastavovací studie by měla být hotová v prvním čtvrtletí příštího roku. „Dalším krokem bude projekt na komunikace a inženýrské sítě, tedy na vodovod, kanalizaci a elektřinu,“ dodal Josef Vejšický. Pokud půjde vše podle plánu, mohlo by být zasíťování parcel hotové do konce příštího roku.

V příštím roce se podle starosty uvažuje i o přípravě zastavovací studie pro dvě lokality v Mirovicích.

