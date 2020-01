Základní školu Mikoláše Alše v Miroticích navštěvuje v tomto školním roce 165 žáků z Mirotic a okolních obcí. Díky projektu s názvem Vybudování nových odborných učeben a pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů tady mají vylepšené podmínky.

Celkové náklady projektu činí šest milionů korun. Škola je sice po dohodě s městem, které je jejím zřizovatelem, musí nejprve uhradit. Celou částku má ale přislíbenou formou dotace z IROPu.

S uskutečněním projektu začali podle ředitele školy Pavla Kozáka loni v červenci a na konci prosince měli prakticky hotovo. Do konce ledna jen doladí drobnosti. „Vybudovali jsme tu novou jazykovou učebnu, nové dílny, venkovní učebnu, která bude sloužit i jako amfiteátr, bezbariérové WC a pořídili vybavení pro výuku odborných předmětů a chodolez pro vozíčkáře,“ vysvětlil Pavel Kozák. Dodal, že součástí projektu jsou také úpravy zeleně na školní zahradě.

Původní dílny museli před lety přebudovat na druhé oddělení školní družiny. „Bylo to proto, že se zvýšil počet dětí na prvním stupni a kapacita družiny nestačila,“ vysvětlil ředitel. Proto se rozhodli pro vybudování nových dílen využít bývalého skladu paliva a kotelny, které nahradil plynový kotel. Dílny budou sloužit nejen chlapcům, ale i dívkám při výuce pěstitelství.

Novou jazykovou učebnu vybudovali v prostoru bývalé knihovny a části šaten. „Spojením vznikla nová místnost pro jazykovou laboratoř. Děti se tu budou učit německý a anglický jazyk,“ doplnil Pavel Kozák.

O knihovnu ale školáci nepřišli. Dostali novou, kterou škola zaplatila z vlastních peněz. Vznikla probouráním starých kabinetů. „Děti v ní tráví čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a slouží i jako školní klub,“ upřesnil Pavel Kozák. Protože tu mají elektronický systém na vypůjčování knih, mohou si děti knihy také vybírat a rezervovat z domova.

Do čeho investovaly školy na Písecku?

Tento školní rok začali v novém žáci ZŠ T. Šobra a ZŠ Svobodná v Písku. Tyto dvě písecké školy, které navíc sídlí v jednom areálu, prošly přes letní prázdniny rekonstrukcí.

Základní škola Svobodná se dočkala přístavby nových prostor s odbornými a praktickými učebnami, rekonstrukce prvního i druhého stupně, ředitelny i vstupní haly. Jednalo se o dva projekty v celkové hodnotě téměř sedmdesát milionů. Většinu pokryly dotace.

Škola je nově zateplená, vybavená novou vzduchotechnikou a elektroinstalací. Dostavba a zateplení pavilonu 1. stupně bylo příležitostí ke sloučení obou stupňů školy do jednoho pavilonu. „Tím jsme se provozně oddělili od ZŠ T. Šobra, s níž jsme dosud některé prostory sdíleli,“ uvedl ředitel ZŠ Svobodná Miloslav Machač.

Realizace přístavby navíc umožnila vybudovat výtah a vyřešit bezbariérový přístup. Od tohoto školního roku zde mohou žáci využívat keramické dílny, učebny řezbářství a přírodních věd. Nechybí také nové kabinety odborných předmětů.

ZŠ T. Šobra má nově vybudované a vybavené učebny zaměřené na řemesla a techniku, přírodní vědy a cizí jazyky. „Cílem je probudit v dětech zábavnou formou zájem o řemeslné, technické a přírodovědné obory,“ zmínil ředitel Jaroslav Volf. Náklady byly 25 milionů, i tady většinu pokryla dotace.

Ve škole je nyní možné využívat například elektrické a AKU ruční nářadí pro řemeslné a drobné stavební práce, malé CNC stroje a s nimi související vybavení pro programování a výrobu, stavebnicové robotické modely, digitální technologie (3D tiskárny a skenery, kamerové mikroskopy, interaktivní LCD displeje), digitální měřidla a rovněž jazykovou laboratoř.

V letošním roce půjde podle píseckého rozpočtu do školství 113 milionů korun, z čehož 46 milionů má jít na investiční akce.

KVALITNĚJŠÍ SPORTOVIŠTĚ

Od jara budou moci žáci 1. ZŠ T. G. Masaryka, ale i veřejnost, využívat zrekonstruované školní hřiště. Práce začaly loni o prázdninách a skončily v listopadu. Podle ředitele školy Martina Hrycha byl zrekonstruovaný atletický ovál a také zrekultivované fotbalové hřiště uprostřed něj, které bude mít travnatý povrch. Vznikly tam dvě hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou a malý fotbal. „Projekt zahrnoval také odvodnění, výměnu stávajících antukových povrchů za umělé na bázi tartanu, ale i opravu fasády a výměnu oken v budově na sportovní náčiní,“ upřesnil Martin Hrych.

Celkové náklady rekonstrukce činí téměř 8,15 milionu korun včetně DPH a pomůže je zaplatit dotace ve výši téměř 4,89 milionu korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Škola na to uvolnila jeden milion z investičního fondu a zbývající část doplatí její zřizovatel město Milevsko.

V současné době se škola připravuje na rekonstrukci učebny cizích jazyků s využitím digitálních technologií, což by mělo stát celkem přibližně 2,28 milionu korun. Mají na to už přislíbenou dotaci ve výši 95 procent uznatelných nákladů z IROPu. Práce by měly začít letos s tím, že budou dokončené příští rok.

REKONSTRUKCE ŠKOLY

Loni na podzim začala rekonstrukce staré budovy Základní školy v Orlíku nad Vltavou. Děje se tak díky dotaci ve výši 10 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Další dotace, a to téměř 1,56 milionu z IROPu, pomůže v patře objektu vybudovat komunitní centrum. Stavebními úpravami se tak využijí i prázdné prostory. Podle starosty Jana Máry by se měli žáci učit od září v novém. Zatím se učí v náhradních prostorách. Rekonstrukce se týká staré budovy kromě střechy.