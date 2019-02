Mirotice – Mateřská škola se letos konečně dočká zateplení. Město na něj získalo dotaci.

Zápis na ZŠ v Miroticích. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

„Nyní musíme vypsat výběrové řízení a přes léto by se to mělo stihnout," konstatoval starosta Mirotic Milan Brunclík.

Dotace činí téměř pět milionů a plánovaný celkový rozpočet je sedm milionů korun. „Doufám, že se to podaří vysoutěžit za nižší částku," doplnil starosta. Město získalo dotaci z Operačního fondu životního prostředí.

Akce bude zahrnovat výměnu oken, dveří a novou fasádu, ale do budoucna bude město muset vyřešit ještě topení. „V současné době tam máme akumulačky, ale je to dost drahé. Uvažovali jsme o plynu, ale to by se určitě už nedělalo letos," informoval Milan Brunclík. Za topení ve školce nyní Mirotice zaplatí kolem 600 tisíc korun ročně.

Mateřinka má v současné době plnou kapacitu, tedy sedmdesát pět dětí. Před dvěma lety otevřela třetí třídu.

Kromě mateřinky potřebuje zateplit také vedlejší budova základní školy. Na tu zatím není dotace oficiálně schválená, ale naději Mirotičtí určitě mají.

„Přišlo nám, že žádost je akceptovaná, což znamená, že by to mohlo vyjít," řekl starosta města. Celkový rozpočet na školu je kolem deseti milionů a na spoluúčast by si město muselo vzít úvěr. „Tady to bude větší částka, to už bychom ze svého neutáhli," potvrdil starosta.

Dotace na zateplení základní školy byla loni Mirotickým zamítnuta, letos by mohla konečně vyjít.