Mirotice – Zatím bez tajemníka zůstává město Mirotice.

Mirotice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Najít odpovědného kandidáta na tuto pozici není snadné. V současné době je vyhlášené druhé výběrové řízení. Zájemci se mohou hlásit do 31. ledna. Město novému pracovníkovi nabízí pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou s tím, že by mohl nastoupit do práce hned. Protože jedna pracovnice odchází na mateřskou dovolenou, je zároveň také vyhlášené výběrové řízení na administrativního a spisového pracovníka a pokladníka v jedné osobě, který by mohl nastoupit od února.