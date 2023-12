Miminko matka odložila do babyboxu, teď ho chce zpátky. Rozhodovat bude soud

Malý Honzík má opravdu nelehký start do života. Možná má ale i trochu štěstí v neštěstí. Na druhý svátek vánoční, krátce po 15. hodině, se rozezvonil zvonek v táborském babyboxu a chlapec se dostal do péče zdravotníků. Jak již Deník informoval, následně se o chlapce telefonicky zajímala i jeho matka, ale návrat dítěte zpět do rodiny vyžaduje zdlouhavý proces. Není to na jihu první případ, kdy rodiče chtěli dítě odložené do babyboxu zpět.

