„Když se rvali a házeli věcmi, nebyl jsem tam,“ vyjadřuje se dále Miloš Knor k událostem a myslí si: "Je to alespoň ponaučení, aby pořadatelé zvážili, koho pozvou.“

Že na akci budou sportovní fanoušci, se dozvěděl až po cestě tam. Na místě prý bylo kolem 2,5 tisíce protestujících. „Obyčejných lidí, kteří přišli vyjádřit nespokojenost, bylo mnohem více, než chuligánů,“ vysvětluje k akci, na které vystupoval. Odešel dříve, než si protest zvrhl. „Co se tam stalo, jsem se doslechl na dálnici z rádia, cestou domů,“ dodává.

Miloš Knor je přesvědčen, že v této době by se demonstrace konat měly. „Opatření vlády považuji za nepřiměřená. Není fér zničit život všem diktátem kvůli ochraně,“ myslí si a pokračuje: „Aby lidé žili ve strachu s novinovými titulky hlásající denně, jaký je nárůst.“ Miloš Knor totiž nechce přežívat s rouškami, ale žít. „Žil jsem s rouškou za komunismu a nechci znova,“ říká. Že zdraví je přednější, považuje za motto pro voliče. „A děsím se, že tímto zničí svět, aniž by věděli, co dělají. Nemají nic než roušky,“ myslí si o vládních nařízeních a je nespokojen, že za půl roku a velké peníze vláda vymyslela jen variaci na roušky. Obává se uvolňování a pak zase zpřísňování opatření kolem dokola. „A to jsem jako astmatik ohrožená skupina,“ dodává bavič, který nemůže nyní vystupovat. „Vím, že si třeba lidi řeknou, že mi jde jen o peníze, ale já nechci takhle žít. Chci jít s dětmi do divadla, na dětský karneval, večer na ples. Tohle není dobré,“ zasátá názor bavič.