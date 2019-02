Milevsko - Podá Dům kultury Milevsko novou žalobu na vyklizení prostor kavárny Harlekýn, kterou provozuje Ladislav Bendula? Rozhodnutí možná padne na středečním zasedání zastupitelů, které začíná v 17 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

O podání žaloby už jednali radní města na své poslední řádné schůzce. Bod jich podpořilo pět ze sedmi, ale starosta Zdeněk Herout výkon rozhodnutí rady pozastavil. „Využil jsem podle zákona svého práva a materiál předložím na nejbližším zasedání zastupitelů," konstatoval starosta.



Jeho postup kritizoval místostarosta Martin Třeštík. Označil ho za naprosto bezprecedentní krok, který nikdo nevyužil. „Standardně se to používá v případě, když má starosta pocit, že je krok rady nezákonný. Tady nic takového nebylo. Důvody, proč takto jednal, jsme se od něj nedozvěděli a asi ani nedozvíme," uvedl Martin Třeštík, který se nad nimi zamýšlel.



„Rozhodnutí rady je jednoznačně v zájmu města. V souladu s několika předchozími usneseními směřuje k tomu, aby se uvolnily prostory v domě kultury pro nového, regulérně vysoutěženého nájemce, který se chystá platit více než současný. Starostův krok má zřejmě vést k tomu, aby se doba co nejvíce oddálila," přemítal místostarosta.



Zdeněk Herout se hájil tím, že nic nezdržuje, protože v době, kdy se konala poslední řádná rada, neměl k dispozici písemné vyhodnocení rozsudku. „Žádné termíny tedy nepropadnou," ubezpečil starosta a narážel například na to, že se dům kultury může odvolat do patnácti dnů od doručení dopisu.



Se starostovým postupem souhlasil radní Zdeněk Hobzek, který také hlasoval proti podání žaloby. „Nikdo nečetl písemné vynesení rozsudku," vysvětlil Zdeněk Hobzek s tím, že je naprosto zásadní se s ním nejprve seznámit a až poté podniknout další kroky.



Zastupitelé se ve středu mimo jiné budou zabývat tím, zda dům kultury podá novou žalobu na vyklizení prostor kavárny Harlekýn. To se ale nezdá Martinu Třeštíkovi. „Zastupitelstvu ze zákona věci, které souvisejí s nájmy, absolutně nepřísluší. To je zcela vyhrazená kompetence rady, která se na zastupitelstvo přenést nedá. Jsem zvědav, jak se to vyřeší," řekl místostarosta.



Jeho výklad považuje Zdeněk Hobzek za nesprávný. „Spor mezi Ladislavem Bendulou a domem kultury už není o pronájmu, ale o soudním řízení," je přesvědčený Hobzek.



Ředitel domu kultury Vít Kratochvíl v pondělí řekl, že už vynesení rozsudku mají k dispozici a nastínil tři možnosti, jakým způsobem může spor pokračovat. „První je, že se neodvoláme a skončí to," řekl Kratochvíl. Daleko pravděpodobnější se jeví jiné varianty. A to, že se dům kultury odvolá ke krajskému soudu, o čemž hned po vynesení rozsudku uvažoval, a třetí variantou by bylo odvolání a podání nové žaloby. Jejím předmětem by opět bylo vyklizení prostor.



Spor mezi domem kultury a Ladislavem Bendulou začal na jaře 2011, kdy ředitel Kratochvíl upozornil na to, že sjednané nájemné je pro město nevýhodné. Rozběhla se dlouhá jednání, která skončila loni v březnu podáním žaloby na vyklizení prostor. Letos v únoru soud rozhodl, že Bendula nemusí vyklízet kavárnu, a zároveň také řekl, že pozdější nájemní smlouva uzavřená na deset let je neplatná. Podle soudu platí prvotní smlouva z roku 2006.



„Její konec se předpokládal v roce 2008. A pak se automaticky každoročně prodlužuje vždy o rok. Ta doba teď přichází. V souladu s první smlouvou a občanským zákoníkem chceme smluvní vztah ukončit," dodal Třeštík.