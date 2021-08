„Nápad vznikl v zimě, v době koronavirové výluky všeho. Viděl jsem díla, která vznikla v jiných městech. Zkusil jsem nápad zveřejnit na městském Facebooku, abych zjistil názor veřejnosti,“ vysvětlil místostarosta Milevska Michal Horek a dodal, že obyvatele města myšlenka zaujala a hodnotili ji velmi kladně.

Společně s uživateli sociálních sítích zároveň vybral i objekt, který by bylo vhodné nechat zkrášlit. „Výměníková stanice na Píseckém předměstí byla dlouhodobě terčem sprejerů, kteří si tam tvořili své rádoby umění v podobě různých nápisů. Šlo ale spíše o vandalismus,“ upřesnil místostarosta.

Nejdříve s nabídkou spolupráce oslovil táborského sprejera, který maloval tamní útulek, jednání ale nakonec zkrachovala. „Zřejmě z důvodu pracovní vytíženosti začala komunikace váznout a vypadalo to, že vše vyjde do ztracena. Proto jsem znovu rozhodil sítě a přes kolegyni jsem se dostal na Lenku Lešňovskou z Milevska, která je pedagožkou a učí výtvarnou výchovu,“ řekl Michal Horek. Společně s umělkyní pak hledali motiv, který by nejlépe odpovídal místu i vkusu obyvatel. Nakonec se shodli na květinové výzdobě, konkrétně pivoňkách. Tento motiv prošel u městské architektky i rady města.

Malby na budově výměníku vznikaly přibližně týden. „Mám ráda výzvy a řekla jsem si, že to zkusím. Malovala jsem štětci a klasickými fasádními barvami. Květy jsou dost velké, ač se to nezdá, nahoře mají až dva metry. Bylo to náročnější, protože jsem se na ně nemohla chodit dívat z dálky, abych nemusela stále slézat z lešení,“ popsala vznik malby výtvarnice Lenka Lešňovská.

Nápad s malbou na výměník navíc městskou kasu příliš nezatížil. „Díky velkorysosti firmy JUB, která nám zdarma věnovala barvy, jsme za práci, lešení a podobně zaplatili asi dvacet tisíc korun,“ doplnil starosta města Ivan Radosta.

Radnice plánuje příští rok o prázdninách rozšíření umělecké malby na další objekty ve městě.