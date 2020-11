Celkově bylo uděleno již 31 medailí. Rada města v letošním roce na základě předložených návrhů rozhodla udělit medaile dvěma vyznamenaným, kterými jsou Václav Procházka a Vladimír Dvořák.

Václav Procházka

Zdroj: Archiv městaNarodil se roku 1929, pochází z Polné u Jihlavy a část svého dětství prožil v nedalekých Bernarticích. Po skončení vojenské služby nastoupil do podniku ZVVZ Milevsko, kde pracoval 35 let. Do povědomí mnoha občanů Milevska se dostal díky své čtyřicetileté činnosti v hokejovém klubu.

Po celou tu dobu byl hlasatelem HC ZVVZ Milevsko a dopisovatelem mnoha novin – například byl věrný sportovní dopisovatel Milevských novin. Jako hlasatel začínal roku 1965 ještě na hřišti s přírodním ledem Na Tržišti. V této činnosti pokračoval i v Táboře, kde v sezoně 1971-1972 hrálo Milevsko zápasy po postupu do I. národní hokejové ligy.

Funkci hlasatele vykonával nepřetržitě až do roku 2005. Souběžně působil 33 let jako hlasatel fotbalového klubu FC ZVVZ Milevsko.

MUDr. Ing. Vladimír Dvořák

Zdroj: Archiv městaJe milevský rodák, vystudoval na ČVUT strojírenský obor a na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze všeobecné lékařství. Roku 2003 nastoupil k Záchranné zdravotnické službě Jihočeského kraje jako vedoucí lékař výjezdového stanoviště v Milevsku. V roce 2007 získal dvě licence Lékařské komory k výkonu samostatného povolání v oboru anesteziologie a resuscitace a v oboru urgentní medicína. O rok později získal v obou zmíněných oborech specializovanou způsobilost. Roku 2010 se stal hlavním metodikem pro Záchrannou zdravotnickou služby Jihočeského kraje, má na starost vzdělávání záchranářů, školení a vytváření výukového programu. Taktéž organizuje školení Hasičského záchranného sboru, policie, pedagogických pracovníků či praktických i nemocničních lékařů. Významně přispěl k vývoji nemocničního lůžka pro těžce nemocně postižené Linet Latera, jež je oceňované doma i v zahraničí. Mimo jiné se taktéž podílí na managementu domácí umělé plicní ventilace.

