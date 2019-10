Jsou jimi Marie Marchelová, Radovan Köhler, Jana Beránková a Karel Procházka.

Milevsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník /Stanislava Koblihová

Na slavnostním večeru u příležitosti 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky bylyv pondělí v milevském kině oceněny stříbrnými pamětními medailemi a pamětními listy další čtyři osobnosti spjaté s Milevskem. Ocenění předávali zástupci radnice. „Dva z oceněných vybrali radní z návrhů, které podali obyvatelé. Další dva vybrali radní,“ uvedl starosta Ivan Radosta. Všichni ocenění se podílejí na životě ve městě. Marie Marchelová (1935) vede od roku 1994 milevský klub důchodců. Radovan Köhler (1945) působí od roku 1990 jako obvodní lékař, a to nejen v Milevsku. Jana Beránková (1951) pracuje od 70. let stále jako cvičitelka v Sokole. Karel Procházka (1968) se zasadil o zachování jedinečné tradice milevských maškar a její zařazení do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a byl iniciátorem vzniku Muzea milevských maškar.