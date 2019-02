Milevsko - Město nemá zájem o výměnu části oken v památkově chráněné secesní budově čp. 6 na náměstí E. Beneše. Výměnu by zaplatil Jihočeský kraj.

Ilustrační foto. | Foto: Uwe Titscher

„Rozhodli jsme se, že nepřijmeme peníze od kraje a půjdeme vlastní cestou. Dům je památkově chráněný a chceme udělat repasy současných oken, aby nám zůstaly originály," vysvětlil starosta Zdeněk Herout.



„Dali jsme na radu památkáře," poznamenal místostarosta Martin Třeštík.



Jihočeský kraj městu nabídl, že vymění osm oken v prvním patře, kde jsou byty, a dá místo nich repliky. O zbylou výměnu by se tak muselo postarat město, což by bylo podle Martina Třeštíka nákladné. „Památkář namítá, že repliky nikdy nebudou tak věrohodné jako původní okna," dodal místostarosta.



Milevští zatím neví, kolik by rekonstrukce současných oken stála. „Dali jsme za úkol památkáři, aby zjistil, zda je možné získat dotaci z ministerstva kultury na obnovu památek a nebo z kraje. Tam určitě nějaké tituly k dispozici jsou. Budeme se snažit ho získat," řekl starosta Herout.



Jihočeský kraj vyměňuje okna u bytových prostor v rámci protihlukových opatření. V Milevsku už nová okna od kraje dostal bytový dům Růžek, a to z Riegrovy ulice.