Milevské maškary mají za sebou už 162. ročník. Průvodu městem se každoročně účastní několik set masek. Jde o ojedinělou tradici, která u nás nemá obdoby. Dvoudenní masopustní veselí vyvrcholilo v sobotu odpoledne obřím průvodem masek, který se právem pyšní zapsáním mezi nejvýznamnější lidové tradice na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, ale i zápisem do České knihy rekordů jako největší masopustní průvod u nás.

Průvod více než sedmi stovek maškar prošel sobotu Milevskem. | Video: Jana Urbanová

Ulicemi Milevska zněla hlasitá hudba a zaparkovat poblíž centra bylo během sobotního odpoledne téměř nemožné. Do města se sjelo více než 10 tisíc lidí. Masky účastníků průvodu byly opět pestré a nápadité, bylo možné potkat alpské čerty, obří kachny, vězně, vodníka, piráty, rytíře i draka. “Jsme skupina asi deseti lidí a přijeli jsme ze Skal, to je taková malá vesnička u Písku. Jezdíme do Milevska každý rok, má to u nás dlouhou tradici. Jsme tady pudlové pana Pesenského a dalmatinští. Téma vymyslely naše dámy,“ pochlubil se jeden z účastníků Karel Dědek. Žluto černé pruhované kostýmy a zahradní traktor ve stejných barvách přivezla do Milevska další z účastnic Jana Brabencová. „Jezdíme na maškary do Milevska pravidelně a přijeli jsme z Písku. Připravujeme na dnešní den se už od rána, jsme jedna velká rodina vos a čmeláků,“ smála se a dala nahlédnout do úlu, kde byly uskladněné lahve s něčím ostřejším na posilnění.

Průvod čítající více než 700 masek se vydal po 14 hodině pomalou chůzí od milevského kulturního domu a skončil na náměstí E. Beneše. Pestrobarevná show se i letos mohla pochlubit zahraniční účastí. „Máme tady orchestr Taktsurfer ze Švýcarského Münchebuchsee, bubeníky Líšamany z Líšna, partnerské město Hustopeče a další partnerská města maškar. Mrzí mě, že se někteří lidé do průvodu nezaregistrovali a v maskách jen postávali kolem. Účast ale byla úžasná, měli jsme krásné počasí a já jsem nadšený. Vážím si všech těch lidí, kteří to dělají,“ zhodnotil uplynulý ročník Karel Procházka, předseda Maškarního sdružení Milevsko. Akci doprovodily ještě zabijačkové hody, masopustní jarmark, bohatý program na pódiu i večerní masopustní zábava.