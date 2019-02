Milevsko - Moje Milevsko je název nové knihy, kterou vydalo Milevské muzeum z pověření rady města. Podílelo se na ní několik autorů. Pro Milevské muzeum to byl nelehký úkol, protože obsáhlá kniha o Milevsku vyšla před čtyřmi lety. Nese název 830 let Milevsko.

Autor grafické úpravy Richard Truhlář s novou knihou Moje Milevsko. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

„Čtyři roky nejsou tak dlouhá doba na to, aby se objevila nějaká velká řada nových údajů. Přesto jsme se za každou cenu snažili, aby v nové knize nebylo totéž, co ve staré. Z větší části se nám to podařilo, kromě několika zmínek o vývoji názvu Milevsko,“ uvedl ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.



V porovnání s minulou knihou jsou všechny kapitoly jiné. Čtenáři tam najdou informace o počátcích Milevska, o zdejší archeologii, o výskytu Milevska na starých mapách. „Jsou tam i staré pohledy na milevský klášter, které veřejnost vůbec nezná. Jeden pochází dokonce z rakouské Národní knihovny ve Vídni a další ze sbírek premonstrátů z kláštera na Strahově v Praze,“ dodal Vladimír Šindelář.



V knize najdete například také kapitoly o dějinách Milevského muzea, o přírodě na Milevsku, o zdejším tenisu, o maškarách, kultuře v Milevsku, o závodu na vzduchotechniku, ale i několik statistických údajů z milevských dějin. Knihu je možné zakoupit v informačním středisku.