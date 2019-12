V příštím roce bude město Milevsko hospodařit se schodkovým rozpočtem.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek

Na letošním posledním jednání schválili milevští zastupitelé rozpočet na příští rok s celkovými příjmy téměř 199,64 milionu korun a celkovými výdaji téměř 204,33 milionu korun. Schodek ve výši téměř 4,69 milionu korun bude krytý z přebytku hospodaření města z minulých let. Do výdajů jsou podle vedoucí městského odboru financí Hany Jánové zahrnuty akce, které bude město hradit z vlastních zdrojů. „Není tam zahrnuto například zateplení sportovní haly včetně vzduchotechniky, protože teď na to peníze nejsou, ale žádáme o dotaci. Jinak bychom si na to museli vzít úvěr,“ vysvětlila Hana Jánová.