Milevsko - Situace v Milevsku a v regionu v oblasti užívání drog významným způsobem nevybočuje z celorepublikové situace. Milevsko je považováno spíše za uzavřenou drogovou scénu, kdy kontakt dealerů a uživatelů drog probíhá většinou v soukromých bytech nebo v jiných uzavřených prostorách mimo veřejná prostranství.

Ilustrační foto. | Foto: PČR

To se píše v dokumentu Strategie protidrogové politiky města Milevska na období 2015 – 2018, kterým se zabývali zastupitelé.



Ti k němu měli připomínky. Třeba jako Jaroslav Mácha. Tomu chybělo konkrétní číslo drogových uživatelů. „Říci, že je to průměrné, to nikomu nic neříká," vysvětlil Jaroslav Mácha.



Zastupiteli Zdeňku Heroutovi zase ve strategii chyběly zdroje.



Zástupkyně vedoucího odboru sociálních věcí Pavla Jansová na připomínky Jaroslava Máchy reagovala, že služby jsou vesměs anonymní. „Takže nelze stanovit přesný počet klientů z Milevska a ze správního obvodu a také ne věkové složení," vysvětlila Pavla Jansová.



Ke zdrojům, ze kterých čerpali, uvedla, že vycházeli hlavně z výroční zprávy o protidrogové situaci v České republice a to, jaká je situace v Milevsku, konzultovali se sociálně psychologickým centrem Arkáda. To v Milevsku poskytuje terénní program pro drogově závislé.



Starosta Ivan Radosta podotkl, že i když je situace v oblasti užívání drog spíše na nižší úrovni, pochopitelně to nevede k nějakému sebeuspokojení.



Strategie protidrogové politiky má osmnáct stran a zastupitelé ji jednomyslně schválili.