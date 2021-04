Trhovci ale směli prodávat pouze omezený sortiment a museli dodržovat protiepidemická opatření, jako jsou například dvoumetrové rozestupy mezi stánky nebo povinné respirátory. Náměstí tak bylo zaplněné jen ze třetiny. Na jeho ploše nabízelo své zboží kolem desítky prodejců.

První trhovci se začali sjíždět už před sedmou hodinou ranní. Do Milevska dorazil také Lukáš Kočí z Benešova. Ve svém stánku prodává sazenice, bylinky, ovoce i zeleninu. "Jsem rád, že už jsou trhy obnovené. Znamenalo to pro mě ztráty v řádech desetitisíců protože od února až do listopadu je to pro mě hlavní příjem," vysvětlil prodejce. U jeho stánku se zastavila paní Pavla z Milevska. "Chodím sem ráda, moc jsem se těšila a asi to tady pánovi vykoupím. Potřebuji sazeničky, jahody, bylinky a další rostliny na zahrádku, aby už nám to tam rostlo, kvetlo a dělalo radost," neskrývala radost zákaznice.

Radost z obnovených trhů měl také Miloš Pokorný, který má zahradnictví v nedalekých Božeticích. Jeho sortiment tvoří převážně balkónové květiny. "Jsme na prodejích na trzích hodně závislí, je to tak třetina tržeb. Lidé chodí zatím pozvolna, protože byl mrazík," vysvětlil prodejce.

Z Písku přijel na milevské trhy prodejce škvarků a výrobků ze sádla Radomír Sekyra. I on má za sebou náročný rok. "Byl to pro mě velký výpadek, byli jsme prakticky na nule, protože jezdíme hlavně po trzích a poutích. Něco málo dáváme do restaurací i obchodů," postěžoval si.

Přestože čtvrteční ráno bylo v Milevsku mrazivé, na trhy si našly cestu desítky lidí. Po celou dobu průběhu prodeje dohlíželi na pořádek a dodržování opatření milevští strážníci.