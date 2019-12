V současné době mají podle ředitele muzea Vladimíra Šindeláře kolekci 28 vlastních betlémů, ke kterým každým rokem přibývají další. „Letos přibyly čtyři – z vlněných smotků, z vizovického těsta, z barvené pryskyřice a z porcelánu. Snažíme se vybírat co nejširší paletu materiálů. Máme už betlémy ze dřeva, z papíru, skla, porcelánu, keramiky a podobně. Jsou ale ještě materiály, které nemámea rádi bychom je získali,“ uvedl Vladimír Šindelář. A hned dodal: „Teď se jeden známý vrátil z Izraele a přivezl si betlém z ebenového dřeva. Takový bychom také rádi měli.“

I když by podle něj do muzea rádi získali i historické betlémy, situace je v této oblasti starožitností neutěšená. „Jednak je po nich velký hlad, čímž jejich cena stoupá. Jezdí sem Němci a Rakušané, kteří po nich prahnou a vykupují je. Druhá věc je ta, že to, co vídám za výklady starožitností, je mnohdy nešťastná skládačka. je tam třeba polovina věcí historických a polovina současných,“ vysvětlil Vladimír Šindelář.

Při pořizování starého betlému musí být podle něj každý opatrný. Nejlepší je poradit se s odborníkem. „Viděl jsem třeba hezký betlém, který vypadal, že je z první republiky. Čtyřpatrová krabice skutečně byla z první republiky, ale polovina figurek byla plastická z Číny, takže jsme ho nekoupili,“ upřesnil ředitel.

Najít betlém z 18. nebo 19. století je téměř zázrak. Větší šance je najít betlém z první republiky. Proto se v Milevském muzeu rozhodli doplňovat sbírku také o novodobé betlémy. „Je skoro lepší si nechat udělat betlém od současného výtvarníka, kdy se ví, od koho je, ze kdy a odkud. Je možné si určit počet figurek, jejich tvar a technické provedení. Teď to třeba není historické, ale za padesát let to pro naše nástupce historické bude,“ konstatoval Vladimír Šindelář. Dnešní betlémy pak budou mít vypovídající hodnotu o tom, jaké betlémy se vyráběly kolem roku 2000.

Na objednávku vznikl také velký milevský betlém, který vyrobili manželé Pichovi z Ateliéru Radost. „Středobodem je samozřejmě kostel svatého Bartoloměje, aby to všichni lidé z Milevska poznali. Od kolegy jsem získal seznam milevských řemeslníků z roku 1860 a Pichovi se snažili všechna ta řemesla zachytit v keramických figurkách. Nebyl to snadný úkol. Každý rok k betlému přibývají dvě až tři figurky,“ vysvětlil Vladimír Šindelář.

ŽIVÝ BETLÉM

Na prvním nádvoří milevského kláštera bude k vidění v neděli 22. prosince od 14 do 15.30 hodin už potřetí živý betlém s Kovářovanem a živými zvířaty. V doprovodném programu vystoupí v klášterní bazilice Vokalistky z Chyšek a zazní tam i varhanní hudba v podání Petry Kalinové.

Chybět nebude ani svařené víno, čaj či káva z táborské pražírny. (kob)