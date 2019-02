Milenovice – Domy zaplavené velkou vodou počátkem června ještě ani nestačily vyschnout a Milenovičtí už opět s obavami sledují zataženou oblohu.

Povodně 2013, neděle 2. června, Protivín | Foto: Deník/Libuše Kolářová

Hluboké vrásky mají zejména obyvatelé šesti domů pod silnicí I/20.

Jedním z nich je Ladislav Novotný. „Bydlím tady přes padesát let a za posledních třicet let si pamatuji pouze zavážení, zatrubňování a ničení stok," zlobí se Ladislav Novotný, který při každém větším dešti raději stěhuje věci do patra. Podobně je na tom i rodina Kirchnerova a další z této milenovické lokality.

Na první pohled by se mohlo zdát, že obec, která je součástí města Protivín, ohrožuje řeka Blanice. S tou si zdejší lidé také užili své hlavně v roce 2002, ale velkým nebezpečím je voda z polí a luk od Radčic.

„Na Strakonicku za pomoci dotací již před lety vybudovali stoku, která vodu odvádí, bohužel do naší obce. U nás se její budování odkládá a voda z Radčického kopce místo aby Milenovice obešla do řeky Blanice, proteče obcí a nadělá škody. Zatopila i hasičárnu," vysvětluje situaci předseda Osadního výboru Milenovice Petr Alexi.

Další obyvatelé připomínají, že tady byla historická stoka, byla však zatrubněna a její kapacita zdaleka nestačí. Místní lidé si pomáhají, jak dovedou, ale jsou to jen krátkodobá opatření. „Zatím by stačilo starou stoku odkrýt a vyčistit. Slyšíme pořád jenom sliby a sliby a nic se neděje," dodává Petr Alexi.

Plán protipovodňových opatření je připravený, lidé souhlasí s prodejem nebo výměnou potřebných pozemků, ale čeká se na dokončení pozemkových úprav.

„Po jejich skončení začneme s protipovodňovými opatřeními. Nejsme si jisti, zda se na nás dostanou dotace. V tom případě bychom museli sáhnout do rozpočtu města i za cenu, že jinou akci odložíme," zdůraznil starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Povodí slibuje odstranit nánosy v řece

Obec, jejíž značná část se někdy i několikrát do roka ocitá pod vodou, potřebuje ochránit nejen před přívaly z polí a luk, ale také z řeky Blanice.

„Naši předkové rovněž trpěli velkou vodou, která jim zaplavovala obydlí i hospodářské budovy, ale uměli si líp poradit. Dnes je to horší. Koryto řeky je zanesené bahnem a pískem a voda si hledá cestu jinudy," míní jeden z obyvatel Milenovic Martin Hečko.

Lidem dochází trpělivost a nechtějí si nechat každoročně ničit majetky. Proto již před dvěma lety sepsali petici adresovanou Povodí Vltavy. Požadovali odstranit nánosy a naplaveniny v korytě Blanice, snížení stavidla v pravé části jezu a obnovení manipulačního řádu pro tento jez.

Dostalo se jim však odpovědi, že Povodí Vltavy se jako správce vodního toku žádných pochybení nedopustilo. „Mrzí nás, že nikdo z povodí k nám nepřijede, když je velká voda, a nevysvětlí, co s tím hodlá dělat. V sousedních Vodňanech se protipovodňových opatření dočkali a my stále jen čekáme, vysoušíme domy a upravujeme zničené zahrady," říká předseda Osadního výboru Milenovice Petr Alexi.

Povodí Vltavy však tvrdí, že v minulých letech se o Milenovicích jednalo nepřetržitě, ale ve většině případů je navrhovatelem protipovodňových opatření buď příslušná obec či město.

„ O stavu Blanice jsme jednali s Městským úřadem v Protivíně, s opozičními zastupiteli, milenovickými hasiči i dalšími místními lidmi. Milenovice stojí v záplavovém území. Koryto Blanice je dimenzováno na průtok 60 kubíků za sekundu, při letošní povodních byl průtok 200 kubíků za sekundu," uvedla Michaela Pohůnková, tisková mluvčí státního podniku Povodí Vltavy.

Následkem letošní povodně jsou mimo jiné nánosy nad pevným jezem a pod ním. Jak ujistila Michaela Pohůnková, podnik je v krátké době odstraní v rámci popovodňových zabezpečovacích prací.

Regulace řeky před více než sto lety tehdy počítala s pětiletou vodou, dnes není výjimkou padesátiletá. Navíc voda přiteče rychleji. Nyní je kolem Blanice hodně zpevněných ploch a ani Šumava nezachytí tolik vody jako dříve. „Tomu by ale měla odpovídat protipovodňová opatření," shodují se Milenovičtí.

V souvislosti s protipovodňovými opatřeními se hovoří o vybudování ochranné zdi kolem řeky. „Šlo by o finančně velmi náročnou investici v řádu miliard, protože zeď by se musela stavět od Louckého mlýna až za Milenovice. Navíc by tato zeď zcela změnila vzhled obce, to si málokdo dokáže představit," konstatoval starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Milenovičtí jsou ale přesvědčeni, že jim pomohou daleko levnější opatření, především vybagrování a údržba koryta řeky. Pomohly by také rychlejší informace o stavu na toku nad Milenovicemi a na Husinecké přehradě.