Mikuláš s andělem a čerty čekal na mladé florbalisty z Písku v lesích. Až osmdesát dětí si přišlo pro pekelný dopis a mikulášskou nadílku.

Mikuláš, čert a anděl předávali nadílku mladým florbalistům | Foto: Deník/ Matyáš Reichl

Písečtí trenéři spolu s dalšími lidmi zorganizovali pro nejmenší hráče a hráčky mikulášskou nadílku! Okolo osmdesáti nahlášených dětí prošlo v sobotu 5. prosince cestu píseckými lesy, kde plnily nejrůznější úkoly. V cestě je doprovázelo nespočet malých čertíků, kteří byli zastoupeni staršími spoluhráči a na konci je čekal samostatný Mikuláš s andělem a hlavním čertem. Každý, kdo přišel k Mikuláši dostal pochvalu a byl upozorněn na to, co by měl v dalším roce zlepšit. Všichni poté obdrželi pekelný dopis a balíček, ve kterém měli něco na zub a samozřejmě nechyběla i brambora. Z pohledu organizátorů se akce velmi povedla a velmi je těšila samostatná účast hráčů.