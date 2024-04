Oblíbená kapela MIG 21 vyrazila na jarní turné a jednou ze zastávek je také Milevsko, kam zavítá už v pátek 12. dubna. My vám na koncert nabízíme volné vstupenky.

Kapela MIG 21 vyrazila na jarní turné. Zastaví se také v Milevsku. | Foto: Archiv kapely

Po dvou vyprodaných show v pražském Foru Karlín a letních open-airech se MIG 21 vrací do milovaných klubů, kde si budou hudebníci se svými fanoušky opět co nejblíž. „Neskutečně se těšíme, osaháme si nové prostory, ve kterých jsme nikdy nehráli, ale zároveň se se svými fanoušky potkáme v našich, už téměř domáckých, klubech! Ta intimita klubů nám dodává energii,“ podotýká zpěvák Jiří Macháček s tím, že se fanoušci rozhodně mají na co těšit. Během jarních měsíců totiž uslyší nejen největší hity, ale také staré kusy v netradičních úpravách či zbrusu novou píseň. To vše podpoří MIG 21 fantastickou vizuální show.

Chcete vstupenky na páteční koncert v milevském domě kultury? Máme jich pro naše čtenáře šest. Je třeba jen znát název filmu, pro který vznikla píseň Chci ti říct a ve kterém mimo jiné frontman kapely Jiří Macháček ztvárnil jednu z hlavních rolí. Správnou odpověď pošlete do čtvrteční 22. hodiny na mail lucie.kotrbova@denik.cz.

V pátek ráno vylosujeme z došlých odpovědí tři výherce, z nichž každý získá dvě vstupenky. V mailu se prosím podepište celým jménem, na které si pak vstupenky před koncertem vyzvednete.