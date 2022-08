Už odpoledne se do Hoštic začali sjíždět fanoušci. Nechyběla tradiční návštěva u „obřího klobouku“ v místě jeho posledního odpočinku, několik skalních fandů v čele s Marií a Pavlem Vančurovými až ze Znojma (na snímku) přišlo pozdravit svůj idol. „Setkání se tu koná každý rok, nezastavil ho ani covid,“ smáli se.

Každoročně se ubytují v chalupě naproti škole, kde je ubytovna, někteří spí ve stanech na louce. „Naše parta sem jezdí řadu let, už to bude sedmnáct nebo osmnáct let určitě. Dorazí známí z Prahy, Tábora, Tachova i dalších míst v republice,“ upřesnila Marie Vančurová.

Nechybí povinná výbava v podobě vlastních půllitrů i klobouků. „Tučného písně žijí i po jeho smrti a dneska vám to dokážeme,“ upozornil její manžel Pavel. „Bude se tančit a zpívat až do rána,“ dodal další účastník zájezdu z Pardubic.

Poslední kovboj navěky spočinul pod kloboukem

Na přání fandů

Původně se festival konal v místě zvaném Stodola, nyní se nadšenci pokouší o jeho obnovu a pořádání v bývalé filmové hospůdce U Javoru – nyní U Miluny.

Nový majitel Petr Zíka přiblížil, že Poslední kovboj se konal už v Ponědraži a příznivci Michala Tučného si přáli nějaký program i v Hošticích, tak se jim rozhodli vyhovět. „Chtěli důstojnou vzpomínku, tak jsme si řekli, že bude hezké navázat na tradici přímo zde,“ vysvětlil za pořadatele.

Pokračovat hodlají i další rok a chtějí festival stále zdokonalovat. „Skutečně jde o první ročník v Hošticích v našem areálu,“ zmínil Zíka. Hospoda dostala novou tvář, zbrusu nová je i terasa. Do areálu se podle něj vejde až 450 hostů.

Restauraci si podle něj oblíbil i režisér Zdeněk Troška. „Chodí sem často na jídlo,“ dodal. Mezi nejoblíbenější jídla z nabídky u návštěvníků patří plněné knedlíky, výpečky, či domácí lívanečky.

Festival plný hudby i jídla

Program začal v pátek v 17 hodin, zahrála kapela Šrumecz, následovala uskupení Želiboys. V sobotu se hrálo už odpoledne od 13 hodin. Na venkovním parketu se střídají skupiny jako Shellow Band, NE.ŠU.KA (Nezávislá šumavská kapela), Čtyři zdi a Bryčka. Na festivalu zazní řada autorských písní Michala Tučného.

Kromě kvalitní hudby na návštěvníky čekalo grilované koleno na ohni, točené pivo z venkovního stánku či luxusní buřtguláš z domácích uzenin.

