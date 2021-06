Jedinečné fotografie Michala Petrů pořízené mobilem je možné v soběslavské galerii ve věži Hláska vidět do 27. června. Exponáty si lze dokonce zakoupit. Podpořit ho v jeho počínání přišli na vernisáž nejen známí a rodina, ale i široká veřejnost.

Nechtěl s kůži na trh

Slavnostního zahájení se zhostil ředitel kulturního domu Petr Valeš. „Osobně mě těší, že se mi podařilo Michala k výstavě přesvědčit, protože on nechtěl. Je velice skromný a nerad ukazuje svá díla,“ vysvětlil. Také zmínil, že doufá, že tato výstava není jeho první a poslední. „Michal fotí zásadně na mobil. V budoucnu budou fotky ještě krásnější, není to jen o technice, ale i o hlavě a o tom, jak ten člověk svět vidí,“ míní Petr Valeš.

Jeho slova doplnil kurátor soběslavských výstav a fotograf Vlastimil Slabý. „Hláska je složenina hlasu a lásky, když Petr přišel s nápadem vystavit Michalovy fotografie telefonem, tak ve mně hrklo, protože já jsem ročník odkojený klasickou fotografií, ale nakonec jsem byl mile překvapen,“ sdělil.

Nesoudil tak hned a snímky si raději prohlédl. „Zjistil jsem, že jsou opravdu výborné. A že tak budeme mít v Hlásce první výstavu mobilních fotografií,“ naznačil Vlastimil Slabý.

První výstava i velkoformátový tisk

Sám autor všem poděkoval za profesionální pomoc při realizaci výstavy i přípravu cateringu. „Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu mít vlastní výstavu, tak bych si myslel, že je blázen,“ smál se Michal Petrů, který miluje výzvy.

Těší ho zpětná vazba na jeho fotografie. „Snažím se, aby lidé díky mým snímkům trávili více času v přírodě a navštěvovali i méně známá místa. Jejich reakce mi dělají radost,“ podotkl. Přiznal si také, že žádné své dílo ještě neviděl vytištěné v tak velkém formátu. „Je to opravdu poprvé, stejně tak je to moje úplně první výstava,“ řekl Michal.

Čtyři témata na čtyřech patrech

Focení výhradně mobilem přikládá lidské lenosti. „Když vidím něco pěkného, chci to vyfotit hned a zrcadlovku bych měl určitě někde na poličce,“ vysvětlil mladý umělec.

Michal Petrů je sympatický nadšenec do chůze, západů slunce a focení. Mobilem na svých cestách po Čechách i zahraničí zachycuje nevšední okamžiky a fotografie následně sdílí na svém instagramu losmichalos, kde už nasbíral přes 17 tisíc sledujících. Na kontě má i řadu ocenění ze různých soutěží. Například získal 1. a dvě 2. místa ve třech kategoriích soutěže Huawei NEXT IMAGE 2020, kde postoupil i do světového finále, nebo 1. místo v soutěži Česko je super! Tak to vyfoť! od Czech Tourism.

Výstava je koncipovaná do čtyř pater, a tak jsou rozdělené i snímky. V první patře je vše pořízené v rodné Soběslavi či v jejím okolí, pak následují obrázky z celých Čech, třetí podlaží věže věnoval zahraničí a poslední patro nazval Moje radosti. „Většinu mého obsahu tvoří příroda a zvířata, názvy jsem vybíral den předtím, než šly fotky do tiskárny,“ popsal s tím, že šlo o spontánní výběr.

Průřez dílem bylo velmi náročné udělat. Vystavené snímky vybíral tři týdny a procházel celý svůj archiv čítající necelých 200 tisíc obrázků. „Vybírání to bylo opravdu náročné, v každém patře je navíc 20 kusů fotek v menším formátu, protože mi bylo líto je nevystavit,“ přiblížil autor, který si říká Losmichalos.

Do budoucna zatím nic nechystá. Nechává tomu volný průběh. Jestli bude další výstava nebo třeba nějaká publikace, to ukáže až čas.

Svého syna přišla podpořit i Naďa Petrů. Moc se jí líbí, co dělá. „Talent se u něj objevil náhodou, nikdo z rodiny k focení neinklinoval, přišel si na to sám,“ prozradila maminka. Najednou začal jezdit pod stan, vyrazil pěšky přes Mallorku, a snažil se pokořovat různé výzvy. „Mám o něj občas strach, když je třeba někde v Rakousku sám. Raději jsem, když s ním jede přítelkyně,“ vysvětlila Naďa Petrů.

Největší překvapení pro ni bylo jeho nadšení do otužování. „To bylo pro mě velké překvapení, když se o něm najednou psalo,“ pochlubila se. Podle jejích slov změnil i díky výzvě image. „Začal jíst zdravě, sportovat, hodně chodí a zhubl. Takže jsem na něj ve všech směrem velmi pyšná,“ popsala závěrem Naďa Petrů.