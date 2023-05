/ANKETA/ Nová linka městské hromadné dopravy bude fungovat od 11. června. Jejím cílem bude chata Živec v Píseckých horách a město si od jejího zavedení slibuje snížení individuální dopravy v lokalitě.

MHD bude nově zajíždět na Živec. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Řada lidí vyráží na Živec vlastním autem, a to i přes zákaz vjezdu. Oficiálně sem smí pouze ubytovaní hosté chaty, dopravní obsluha či vozidla s povolením Lesů města Písku. Přesto zde byl o víkendu provoz asi jako na méně využívané silnici třetí třídy, jak se Deník přesvědčil. Při procházce směrem na Živec projelo šest aut, při cestě zpět k parkovišti u třech rybníků další čtyři auta. Parkoviště před chatou bylo plné. Zda měli všichni řidiči povolení, už se nedozvíme, nicméně právě snížení individuální dopravy si město od zavedení linky MHD slibuje. V plánu jsou také častější kontroly dodržování zákazu vjezdu.

Jak připomněl místostarosta Písku Josef Soumar, v roce 2021 mohli senioři a zdravotně postižení využít k dopravě na Živec Taxík Maxík, který tam jezdil jeden den v týdnu v červenci a srpnu. Ohlasy na tuto službu byly pozitivní. „Chceme Písecké hory otevřít různým skupinám našich obyvatel, tedy i těm, kdo mají problém dojít tam pěšky, například seniorům nebo rodinám s malými dětmi," poznamenal místostarosta s tím, že na Živec bude zajíždět nízkokapacitní ekologický autobus. „Nepředpokládáme tedy, že by zavedení nové linky, která sem bude jezdit jen tři dny v týdnu, znamenalo zvýšenou zátěž pro tuto lokalitu,“ doplnil Josef Soumar.

Živec je součástí přírodního parku Písecké hory, jenž má rozlohu přes 60 kilometrů čtverečních. Jeho nejfrekventovanější části navštíví v hlavní sezoně podle odhadů Lesů města Písku více než 200 tisíc turistů. V Píseckých horách jsou značené trasy pro pěší i cyklisty, přímo na Živci je lanové hřiště a nedaleko od něj je rozhledna Jarník. V uplynulých měsících byla cesta na Živec v několika místech rozšířena o výhybny.

Linka číslo sedm, která bude zajíždět na Živec, bude v provozu od 11. června do 30. září, a to v pátek, v sobotu a neděli. Malý elektrobus, který obsluhuje linku zajíždějící do centra města, sem bude zajíždět celkem sedmkrát. Linka číslo sedm bude jezdit na trase Vlakové nádraží – U autobusového nádraží – Nádražní – Budovcova – Velké náměstí – Harantova – Logry – Živec. Jízdní řády jsou nastaveny tak, aby na tuto linku mohli lidé přestupovat z jiných spojů MHD.

Píseckou MHD čekají od 11. června i další změny jízdních řádů. Kvůli nízkému zájmu cestujících se bude rušit několik spojů, a to buď trvale, jen ve všední dny nebo v období letních prázdnin. Změny jízdních řádů schválila na svém posledním jednání rada města na základě návrhu dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice, který vychází z analýzy provozu a obsazenosti jednotlivých spojů za uplynulý rok.

Rušeny budou ty spoje, které využívalo málo cestujících, a zároveň bylo možné nabídnout jim jako náhradu již existující spoj. K rušení spojů dojde na linkách 1, 2 a 5, naopak na lince číslo 6 přibyde víkendový spoj.

Přehled změn od 11. 6. 2023:

Linka 1 – spoj č. 19 – trvale zrušen – důvodem je velmi malá poptávka, spoj využívá průměrně 150 cestujících za měsíc, což je přibližně 5 cestujících na jeden spoj. Jako náhradu za tento spoj je možné využít spoje 11 linky 6, který jede v podobné trase o hodinu dříve.

Linka 2 – spoje č. 1, 25 a 29 – trvale zrušeny – důvodem je malé vytížení spojů. V případě spoje č. 1 se jedná o jednotky cestujících za měsíc. U ostatních spojů se pohybuje poptávka okolo 40 cestujících za měsíc. Spoj 29 je o víkendu možné nahradit spojem číslo 19 linky 6.

Linka 2 – spoje č. 3 a 16 – nepojedou o letních prázdninách – důvodem je výrazný pokles počtu cestujících v letních měsících. U ranního spoje klesá počet cestujících ze zhruba 900 na přibližně 80 měsíčně. Stejný trend je v opačném směru odpoledne. Pro ranní spoj č. 3 s odjezdem v 7:25 je alternativou spoj č. 3 linky 6 s odjezdem v 7:31, odpolední spoj č. 16 s odjezdem ve 13:46 je možné nahradit linkou 6 s odjezdem ve 13:10, nebo 14:19, případně linkou číslo 3 s odjezdem ve 14:38.

Linka 5 – spoj č. 23 – nepojede o letních prázdninách – spoj je speciálně určen pro žáky dojíždějící do škol na 8:00. Během školního roku přepraví zhruba 550 cestujících za měsíc, o prázdninách jen okolo 50.

Linka 6 – spoj č. 13 – rozšíření o víkendový provoz.

Nová linka 7 – bude jezdit na trase Vlakové nádraží–U autobusového nádraží–Nádražní–Budovcova–Velké náměstí–Harantova–Logry–Živec, a to v období od 11. 6. do, v dalších letech od 1. června do 30. září.