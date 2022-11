Tvář centra města se v čase samozřejmě měnila. Jiná byla v šestnáctém století, jiná v období mezi světovými válkami a odlišná po revoluci. Výkladní skříně krámků z dob dávno minulých už můžeme obdivovat převážně pouze z historických pohlednic a fotografií či vyprávění pamětníků. Některé změny spadající do jednadvacátého století nebo ještě několik let dále si však můžeme vybavit i my, byť máme tendenci zapomínat.

Generace, která pomalu vyhlíží čtyřicáté narozeniny, měla ještě to štěstí, že mohla dosyta zažít jednu z legend, na kterou se vzpomíná dodnes. Jahody se šlehačkou, pohár s vaječným koňakem kakao s loupákem či neodmyslitelný nanukový dort s čokoládovou polevou. To je jenom malá část sortimentu, který nabízel stále často zmiňovaný mléčný bar lidově zvaný Mlíčňák. „Často jsme tam cestou do školy zašli na něco dobrého.“ Nebo: „Děda s babičkou nás do Mlíčňáku brali na jahody se šlehačkou.“ Takové a další reakce vyvolávají zveřejněné dobové fotografie tehdy oblíbeného podniku sídlícího v domě s číslem popisným 2. Dalším vyhlášeným podnikem na Velkém náměstí byl hotel Tři koruny, se svou kavárnou s prosklenou výlohou a bufetem v přízemí. Milovníci filmů pak do centra chodili navštěvovat dnes již neexistující kino Oko.

Jak se tvář místa mění v posledních letech? Náměstí má své držáky, ale také prostory, které jsou prázdné, nebo se v nich nájemci často mění. Lahůdky U Jůzků, Baťa, Lékárna U sv. Anny, prodejna hudebních nosičů Music box, Komerční banka či řeznictví, byť změnilo majitele, patří mezi inventář. Svou historii zde mají i dětské oděvy, papírnictví, které se po mnoha letech vrátilo a samozřejmě kavárny nebo již zmíněné bankovní domy. Jsou však i provozovny, které tlak okolností neustály. Konkurenci nezvládlo jedno z knihkupectví. Z náměstí se odstěhovalo železářství a pronajaté prostory musela opustit cestovní kancelář Čedok. Nepřežila prodejna počítačových komponentů a aktuálně skončila tradiční prodejna elektra. Součástí Velkého náměstí bývaly také potraviny v obchodním domě Luna. Ten v posledních letech procházel velkými proměnami.

Proměnou aktuálně prochází také jiná budova. Ještě před koncem letošního roku by měla být ukončena rekonstrukce domu s číslem popisným 1, jenž patří městu. Do prázdných prostor, které před zahájením prací využívala vietnamská jídelna, se začátkem roku příštího, pravděpodobně v únoru, ze Sladovny přestěhuje turistické a informační centrum.

Obchodníci v centru města musí čelit tlaku velkých řetězců a supermarketů. Především ti tradiční tvrdí, že omezení parkování na náměstí v rámci jeho chystané revitalizace by jim ještě více situaci ztížilo. Byla by škoda, kdyby obchodníci museli z Velkého náměstí kvůli ekonomickému tlaku mizet, ale zlepšení atmosféry rinku omezením každodenních automobilových závodů, by si zasloužili všichni.