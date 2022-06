Momentálně je uzavřen hlavní vchod do budovy. Klienti se na úřad dostanou bočním vchodem z ulice Otakara Ševčíka. Podatelna se přestěhovala z přízemí do náhradních prostor v 1. patře. "Je to místnost č. 145, kde bude podatelna klientům úřadu opět k dispozici od úterý 21. června. Cesta je značena," informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.