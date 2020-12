Městský úřad Písek od pondělí 7. prosince rozšiřuje úřední hodiny. Lidé budou moci své záležitosti vyřídit v pondělí a ve středu od 7.30 do 17 hodin.

Písek, budova radnice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

"Termíny pro elektronickou rezervaci na správní a dopravně správní agendy jsou v souladu s úředními hodinami rozšířeny," uvedla tisková mluvčí radnice Petra Měšťanová s tím, že podatelna na Velkém náměstí bude klientům k dispozici celý pracovní týden. V úterý a ve čtvrtek bude otevřena od 8 do 15 hodin a v pátek od 7.30 do 13 hodin. V tyto dny se klienti do budovy radnice dostanou pouze bočním vchodem.