Hlavní program odstartuje na Masarykově náměstí ve 14 hodin. Na hlavní scéně se postupně vystřídají Tomáš Kočko & Orchestr, Adam Mišík, Lenny s kapelou, No Name, Olga Lounová a Hudba Praha band. V pauzách mezi hudebními vystoupeními se představí For body Písek, Taekwondo Protivín, k vidění bude také barmanská show, bodyart show či ohňová show.