Třídenní nabitý program pro všechny generace nabídne městská slavnost Dotkni se Písku, která startuje v pátek 9. června. Po dvou letech, kdy se událost konala v komornější verzi, se vrací velké pódium na náměstí, známá jména i ohňostroj.

Městská slavnost Dotkni se Písku 2022. | Foto: Deník/Petr Brůha

Program slavnosti, která je pro návštěvníky zdarma, se bude od pátku 9. do neděle 11. června odehrávat na několika místech města. Hlavní pódium bude stát na Velkém náměstí, jako tomu v minulosti bývalo. Zde se představí nejznámější hosté akce. „V pátek vystoupí například hvězda české pop music a RnB Ben Cristovao a slovenská pop-rocková kapela No Name. V sobotu bude pódium patřit Rozhlasovému swingovému orchestru České Budějovice či zpěvačce Ewě Farne. Ještě než nebe rozzáří ohňostroj, vystoupí Calin, jeden z nejpopulárnějších umělců na rapové scéně,“ vyjmenoval hlavní taháky Josef Kašpar, ředitel Centra kultury města Písek, které městskou slavnost pořádá.

Havlíčkovo náměstí bude patřit historii. Lidé tu najdou stánky s ukázkami dobových řemesel a workshopy nebo historickou scénu inspirovanou obdobím vlády Marie Terezie. Na prostranství před kulturním domem se bude stavět replika voru, v nedaleké zahradě bude program zaměřený na děti, soutěže nebo třeba workshop ručního kosení. Na pódiu v Palackého sadech se představí zejména místní kapely či tanečníci, u Kamenného mostu bude řemeslný jarmark, který doprovodí taneční, hudební i šermířská vystoupení. Na náplavce u Kamenného mostu si přijdou na své ti, kdo by si chtěli vyzkoušet stále oblíbenější paddleboarding. Ten je společně s replikou voru novinkou letošního ročníku.

Hematologicko-transfúzní oddělení povede Marcela Kellnerová

Program slavnosti vyvrcholí v sobotu v noci ohňostrojem nad řekou Otavou. V neděli pořadatelé nezapomenou na tradiční mši svatou v děkanském kostele Narození Panny Marie a následné procesí k mariánskému sloupu na Alšově náměstí. Kompletní program městské slavnosti je zveřejněn na www.dotknisepisku.cz.

Letošní městská slavnost bude město stát tři a půl milionu korun. Zajišťuje ji stejně jako v uplynulých dvanácti letech městská organizace Centrum kultury města Písku. V příštím roce to však může být jinak. Písecký radní pro kulturu Robin Mikušiak, který v minulosti sám slavnost pořádal, prosadil výběr příštího pořadatele slavnosti formou soutěže. Bude se vybírat podle schválené koncepce. Město na červnovou událost pořadateli přispěje třemi miliony korun. Slavnost by měla dál zůstat zdarma.