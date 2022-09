Navýšení účelového příspěvku na městskou slavnost schválila na svém zářijovém jednání rada města s tím, že vstupné bude možné vybírat na konkrétní programy nebo na jednotlivá místa. Centrum kultury města Písku, které poslední roky akci pořádá, slibuje s navýšením rozpočtu zajímavější program včetně známých hudebních hostů. V rámci hlavního programu by se mohli na pódiu objevit například No Name, Trautenberk, Bára Poláková, TataBojs, Poletíme? a další.