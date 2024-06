Celý víkend od 7. do 9. června bude v Písku patřit městské slavnosti Dotkni se Písku. Program startuje od pátečního rána a trvá až do neděle.

Městská slavnost Dotkni se Písku 2023. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Městská slavnost slibuje ohňovou show, pouliční divadlo, taneční a hudební vystoupení, workshopy, šermířská vystoupení i řadu koncertů. Vše se odehraje na různých místech v centru města, jak jsou lidé zvyklí. „Městskou slavnost jsme koncipovali jako akci pro všechny – jak pro rodiny s dětmi, tak pro ty, kteří chtějí strávit dva dny plné zábavy s partou přátel,“ uvedl Jakub Vedral z pořádající agentury ArtProm.

Páteční dopoledne bude patřit především dětem. Na hlavním pódiu na Velkém náměstí se představí žáci ZŠ E. Beneše nebo J. K. Tyla. Odpoledne na stejném místě zatančí děti z AC Sole a Flash Dance Labuť. V 18 hodin už bude pódium patřit Ivanu Mládkovi a jeho Banjo Bandu, ve 20 hodin přijde na řadu Kateřina Marie Tichá a ve 22 hodin zakončí program na Velkém náměstí Vypsaná Fixa.

V Palackého sadech se během odpoledne vystřídají děti ze ZUŠ Písek i Milevsko nebo TJ Sokol Písek. V 19 hodin vystoupí Lenka Dusilová a v půl desáté bude k vidění ohňové představení v podání Blackout Paradox.

Program městské slavnosti Dotkni se Písku.Zdroj: archiv pořadatelů

Jako doprovodný program budou připravené výtvarné workshopy a dílny ve Schrenkově pavilonu, Mint market v Heydukově ulici, výstavy a animační dílny ve Sladovně nebo v Prácheňském muzeu.

Odpoledne a večer bude v domě U Slona k vidění výstava o vorařství a na Otavě bude k dispozici půjčovna lodí a raftů.

V sobotu se program na hlavním pódiu rozjede hodinu po poledni, kdy vystoupí moderní pěvecký sbor Fusion Písek a ve 13.45 hodin pak taneční skupina My Way Company. Od 15.30 bude hlavní stage patřit Folklornímu souboru Písečánek a následně Písečanu. V 17 hodin vystoupí Thom Artway. O hodinu později zde bude předána cena starosty města Loutkovému souboru Nitka Písek a v 19.30 vystoupí Marie Rottrová. Ve 21.45 se pak představí Michal Prokop a Framus Five.

V Palackého sadech vystoupí v sobotu odpoledne děti z DDM Písek, od 16.30 hodin Rozhlasový swingový orchestr České Budějovice a v 19 hodin Hastrmani.

Program městské slavnosti Dotkni se Písku.Zdroj: archiv pořadatelů

Doprovodný program bude v podobném duchu jako v pátek odpoledne. Na nádvoří bývalé obchodní akademie bude navíc k vidění Šermířská a divadelní skupina Rival.

V neděli nebude chybět tradiční mše svatá v kostele Narození Panny Marie a následný průvod k Mariánskému sloupu.

Program městské slavnosti Dotkni se Písku.Zdroj: archiv pořadatelů

Podrobný program městské slavnosti je zveřejněn na webu dotknisepisku.eu nebo facebookovém profilu akce.

Vstupné na městskou slavnost bude zdarma. Součástí programu nebude dle rozhodnutí města ohňostroj ani pouť na Výstavišti.

Pořadatelem městské slavnosti je letos soukromá agentura ArtProm z Prahy. Příští rok by se měla akce opět vrátit pod křídla městské organizace Centrum kultury města Písku.