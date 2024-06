/FOTOGALERIE/ V pátek 7. června odstartoval v Písku program městské slavnosti Dotkni se Písku. Pokračovat bude celý víkend.

Městská slavnost Dotkni se Písku 2024. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Městská slavnost zaplnila různá místa v centru města. Hlavní pódium stojí tradičně na Velkém náměstí, nechybí stánky v Palackého sadech nebo Heydukově ulici, program nabízí i Sladovna, muzeum či dům U Slona.

Sobotní program na hlavním pódiu se rozjede hodinu po poledni, kdy vystoupí moderní pěvecký sbor Fusion Písek a ve 13.45 hodin pak taneční skupina My Way Company. Od 15.30 bude hlavní stage patřit Folklornímu souboru Písečánek a následně Písečanu. V 17 hodin vystoupí Thom Artway. O hodinu později zde bude předána cena starosty města Loutkovému souboru Nitka Písek a v 19.30 vystoupí Marie Rottrová. Ve 21.45 se pak představí Michal Prokop a Framus Five.

V Palackého sadech vystoupí v sobotu odpoledne děti z DDM Písek, od 16.30 hodin Rozhlasový swingový orchestr České Budějovice a v 19 hodin Hastrmani.

Doprovodný program bude v podobném duchu jako v pátek odpoledne. Na nádvoří bývalé obchodní akademie bude navíc k vidění Šermířská a divadelní skupina Rival.

V neděli nebude chybět tradiční mše svatá v kostele Narození Panny Marie a následný průvod k Mariánskému sloupu.