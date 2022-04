Městská slavnost se uskuteční od pátku 10. do neděle 12. června a hlavní scéna bude stejně jako minulý rok v Palackého sadech. Doprovodný program se bude odehrávat v zahradě kulturního domu, ve vnitrobloku Divadla Fráni Šrámka, na Havlíčkově náměstí, v Divadle Pod čarou a na Výstavišti. Jak doplnila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, historická část slavnosti bude zaměřena na letošní marketingové téma města, které zní: Je to Písek, je to zas on a odkazuje na Fráňu Šrámka a další osobnosti.

Největšími uměleckými hvězdami programu by měli být Michal Hrůza, Kamil Střihavka, Petra Janů a kapela MYDY. Jako součást městské slavnosti jsou v plánu také sobotní farmářsko-řemeslné trhy.

Akce Dotkni se Písku měla být zpoplatněna už v roce 2020, aby bylo možné pokrýt část nákladů. Kvůli epidemii koronaviru se však nekonala. Loni se sice uskutečnila, ale v náhradním termínu a menším rozsahu. Tehdy se také rozhodlo o zrušení vstupného, proto upravil organizátor program tak, aby odpovídal jeho finančním možnostem. Skromnější program znamenal úsporu nákladů. "V roce 2019, kdy se slavnost konala v plném rozsahu, dosáhly téměř 2,5 milionu korun. Loni činily 1,6 milionu korun," poznamenala Petra Měšťanová s tím, že letos by akce měla vyjít na podobnou sumu. Velkou část nákladů pokryje dotace města, která bude 1,4 milionu korun.

