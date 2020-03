Jedna pozice se týká strážníka okrskáře a druhá operátora kamerového systému a zástupce operačního důstojníka.

Podle místostarosty Ondřeje Veselého, který má městskou policii na starost, došlo k velkému nárůstu činnosti píseckých strážníků. Dokládá to zprávou o činnosti městské policie za loňský rok, podle které byl celkový počet událostí řešených MP Písek 20 567. V roce 2018 to bylo pro srovnání 16 965 událostí. „Narostl také počet přestupků v dopravě, a to v podstatě dvojnásobně oproti roku 2018. Dopravní policie vyjíždí hlavně k nehodám, ale zda řidič špatně stojí, neřeší. To je právě na městské policii. Objektivně je však třeba říct, že dopravní policie má podstav,“ konstatoval Ondřej Veselý.

Zatímco jinde se počet událostí zvýšil, na nábřeží 1. máje klesl, a to desetkrát. „Osvědčilo se zavedení asistenta prevence kriminality a domovníka v této lokalitě,“ poznamenal místostarosta. V roce 2018 zde strážníci řešili 150 událostí, loni pouze patnáct. Podle místostarosty jsou dobré zkušenosti i s asistenty prevence kriminality na Portyči, kde s nimi chtějí pokračovat dál.

V současné době má městská policie 31 strážníků pro výkon služby. Z toho se obsazují dvě dvoučlenné hlídky, pochůzkáři i speciální služba na Portyči. Kromě toho musí někdo hlídat kamerový systém. „Zároveň je třeba vyřizovat telefonáty. Je běžné, že služebna denně přijme i 150 hovorů,“ zmínil Ondřej Veselý.

Městská policie Písek za loňský rok uložila pokuty za 1,3 milionu korun. Z toho bylo 739 tisíc v dopravě a zbytek v oblasti veřejného pořádku.

Strážníci během roku v jedenácti případech poskytovali první pomoc. Ve dvou případech také zachránili život sebevrahům, z nichž jeden se chystal skočit z Píseckých skal a druhý pod vlak.

Počet událostí:

- Strážníci řešili celkem 20 567 událostí v roce 2019 (16 965 událostí v roce 2018).



- Dopravních přestupků bylo loni 5314 (v r. 2018 – 2832).



- Asistencí na žádost PČR, RZS či HZS bylo 1256 (v roce 2018 – 606 asistencí).



- Odchycená zvěř: loni 204 případů, v r. 2018 – 164.



- Na sídlišti Portyč a v okolí řešili loni strážníci 1967 událostí, v Purkraticích 33 a ve Svatoplukově ulici 24.