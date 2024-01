Městská elektrárna v Písku bude mít nového provozovatele.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Muzejní část objektu si vezme do parády Prácheňské muzeum a připraví zde novou expozici. Jak prozradil jeho ředitel Jiří Prášek, hlavní myšlenka výstavy se nezmění. Pořád se bude točit především kolem historie nejstarší české vodní elektrárny a prvenství Písku co se týče veřejného elektrického osvětlení. „Představu samozřejmě máme, ale v první řadě potřebujeme elektrárnu převzít, abychom věděli přesně, jaké budou třeba stavební úpravy a co nám prostory dovolí," nastínil Jiří Prášek s tím, že původně plánované zpřístupnění veřejnosti mělo být začátkem letních prázdnin. Jelikož se ale zpozdilo předání objektu ze strany bývalého provozovatele, nelze zatím termín slibovat.

Vedení města vidí jako reálné zpřístupnit elektrárnu včetně přilehlého ostrova během půl roku. „Je to ale hrubý odhad. Bude záležet, v jakém to bude stavu, až to přebereme," poznamenal starosta města Michal Čapek. V poslední době se často objevovaly informace o neudržovaném stavu budovy, takže budou zřejmě nutné stavební úpravy.

Městská elektrárna změní provozovatele. Zpřístupnit se má i ostrov na Otavě