V rámci první etapy konverze vodárny na kemp vznikne 15 míst pro obytné vozy a karavany a 30 míst pro stany. Zrekonstruována bude jedna z budov, kde vznikne nezbytné zázemí, budou zde toalety, kuchyňky či recepce. V patře objektu vznikne menší tělocvična. Projekt počítá s upravením zelených ploch i se zhotovením cest, chodníků a venkovního schodiště, po areálu budou také rozvedeny inženýrské sítě. Kromě míst pro karavany v areálu vzniknou také čtyři veřejná parkovací místa, tzv. stellplatzy, která budou upravena tak, aby byla vhodná pro stání obytných vozů a karavanů s potřebným servisem. Ta v současnosti v Písku nejsou.

Práce by firma měla dokončit za 13 měsíců. Konverze bývalé úpravny vody bude stát 37,8 milionu korun bez daně. Město Písek získalo na tento projekt dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve výši 90 procent způsobilých nákladů.

Areál bývalé vodárny se začne proměňovat na kemp.

Město má zpracovanou studii na využití všech objektů vodárny, v první etapě bude přebudována jen hlavní budova, komunikační jádro a upraven venkovní prostor. Další objekty by se mohly v budoucnu využít jako tělocvičny, jedna z budov by mohla sloužit jako trampolínové centrum. Studie navrhuje také zpřístupnění části historických prostor, ve kterých by mohla vzniknout například expozice vodárenství.

Areál bývalé vodárny se nachází na okraji města Písek pod Hradišťským kopcem. Prázdný je od roku 2019, kdy byla vybudována nová úpravna vody. Budovy, které se na pozemku nacházejí, jsou z let 1948 a 1969, dokonce tzv. objekt anglických filtrů je cennou stavebně historickou památkou z r. 1899.

Petra Měšťanová