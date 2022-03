Ve středu 2. března uspořádalo město první cílenou sbírku materiální pomoci, a to v městském objektu v Sovově ulici, kde bude část uprchlíků dočasně ubytována.

Písek může ubytovat zhruba 70 osob, a to v ubytovnách nebo právě v objektu bývalého internátu v Sovově ulici. Počítá se také s využitím obecních bytů. „Zřídíme centrum pro příjem materiální pomoci, kam budou lidé moci nosit věci, ale vždy na základě konkrétních požadavků. Spolupracujeme také s tlumočnicemi do ukrajinštiny, které jsou připraveny utečencům pomoci při jednání s úřady nebo při řešení různých problémů. Uprchlíkům se bude také věnovat jedna pracovnice z odboru sociálních věcí, která hovoří rusky,“ uvedla Eva Vanžurová. Město spolupracuje například také s Charitou Písek, zdejší pobočkou Českého červeného kříže, úřadem práce nebo podnikateli.

Mimo jiné se řeší také umístění dětí do škol, zajištění stravování nebo dobrovolnická činnost. „Ohledně dobrovolnictví chceme oslovit zaměstnance městského úřadu a jeho organizací,“ poznamenala Eva Vanžurová s tím, že budou vítáni i další zájemci o práci dobrovolníků.

V Písku je podle dostupných informací zatím zhruba pět desítek utečenců, kteří našli azyl u svých příbuzných nebo známých. Koncem týdne se očekává příliv dalších. „Pokud lidé přivezli do Čech Ukrajince po své ose, neměli by zapomenout, že se všichni příchozí utečenci musejí registrovat u Policie ČR – Služby cizinecké policie. Myslet by měli i na to, aby měli potřebné zdravotní pojištění. Během tohoto týdne by v Českých Budějovicích mělo vzniknout krajské registrační centrum, kam by měly vést kroky všech uprchlíků. Absolvují tam všechny potřebné administrativní úkony a budou zde moci získat i zdravotní pojištění,“ doplnila Eva Vanžurová.

Od čtvrtka 3. března město Písek otevírá sběrné místo, kam mohou lidé vozit materiální pomoc. Bude fungovat v přízemí objektu kina Portyč v Čechově ulici 406 (vchod z ulice V Portyči). Sběrné místo bude otevřeno denně od 10 do 13 hodin a od 15 do 20 hodin.

Na sběrné místo je možné dovézt tyto věci:

- lůžkoviny (polštáře, peřiny, povlečení, prostěradla), ručníky, utěrky (prosíme nové nebo v perfektním stavu)

- malé kuchyňské elektrospotřebiče (mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, elektrické vařiče), fény

- úklidové prostředky (mopy, smetáčky, lopatky, mycí prostředky, houbičky na nádobí, prachovky, odpadkové koše)

- hygienické potřeby (kartáčky na zuby, zubní pasty, mýdla, sprchové gely, šampony, toaletní papír, papírové kapesníky, hygienické vložky, dětské pleny – různé velikosti…), hřebeny

- hračky pro děti od 0 do 12 let

- nádobí, kuchyňské náčiní (menší hrnce, kastroly, talíře, hrnečky, příbory, nože, vařečky…)

- sušené kojenecké mléko, dětské příkrmy

- dětské oblečení (od 0 let), prosíme jen nové nebo v perfektním stavu

- trvanlivé potraviny (paštiky, pomazánky, olejovky, cestovní másla, malé marmelády, tavené sýry apod.)

Sbírky se konají na řadě dalších míst, zapojuje se například Český červený kříž, dobrovolní hasiči, firmy a mnoho dalších. Například písecká nemocnice začátkem týdne odvezla čtyři plně naložené vozy se zdravotnickým materiálem do Českých Budějovic na Krajský úřad Jihočeského kraje. Odtud bude směrován do ukrajinských nemocnic.