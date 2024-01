Město Písek vyhlásilo výběrové řízení na pronájem objektu bývalých veřejných toalet na Mírovém náměstí.

Objekt bývalých veřejných toalet v Písku čeká na nové využití. | Foto: Se souhlasem Petry Měšťanové

Jak informovala mluvčí radnice Petra Měšťanová, záměrem města je poskytnout prostor k podnikání v oboru gastronomie.

„Minimální výše ročního nájemného byla stanovena na jednu korunu. Podmínkou je, aby nájemce na své náklady zrekonstruoval prostory na provozovnu s občerstvením,“ uvedl starosta Michal Čapek.

Prohlídka objektu o výměře 54 m2 se podle Petry Měšťanové koná 30. ledna a 27. února vždy od 9 do 9.30 hodin . Přihlášky do výběrového řízení mohou zájemci zaslat do 25. března 12 hodin na Městský úřad Písek. Pro usnadnění komunikace je vhodné, aby zájemce připojil také e-mailový a telefonický kontakt.

„Objekt bývalých veřejných toalet je řadu let nevyužívaný. Radní pro kulturu Robin Mikušiak přišel s nápadem na jeho využití například pro občerstvení, nová provozovna by podle něj mohla pomoci zkultivovat prostranství v jeho okolí, kde se často zdržují bezdomovci,“ doplnil starosta.

Je však podle něj možné se s potenciálním nájemcem domluvit i na jiném využití.