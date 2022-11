Majitelé koček by tak měli svá zvířata v této době zabezpečit nebo viditelně označit, a to například barevným obojkem, aby je městští strážníci zbytečně neodchytili. Podzimní odchyt potrvá do 17. listopadu.

Loni poprvé se uskutečnil odchyt na jaře i na podzim a jak potvrzuje David Schwedt z odboru životního prostředí, osvědčilo se to. "Strážníci městské policie odchytili celkem dvaadvacet koček ve čtyřech lokalitách, přičemž při jarní části odchytů to bylo jen sedm zvířat. Zkušenosti tedy ukazují, že podzimní odchyty mohou být ještě úspěšnější než jarní. Na jaře navíc hrozí u některých koček již vysoký stupeň březosti, což samozřejmě vylučuje jakékoliv zákroky. Správné načasování je tedy u kastračního programu jedním z důležitých faktorů,“ poznamenal David Schwedt. Nutné je podle něj přihlédnout také k roční době ve vztahu k počasí tak, aby byl návrat koček po kastraci a zotavení zpět do lokality co nejméně stresující. Například teploty pod nulou nebo sníh mají negativní vliv. V tomto ohledu je letošní předpověď počasí zatím příznivá.

Kočky vždy odchytávají strážníci Městské policie Písek, kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi. Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, v žádném případě by je lidé neměli chytat sami, protože by tím porušili platnou legislativu. "Každou kočku po odchytu ošetří veterinář, odbleší ji a odčerví, vykastruje a zároveň jí aplikuje do podkoží registrační mikročip," informovala mluvčí s tím, že zvířata jsou po nezbytné rekonvalescenci vrácena zpět do lokality, kde byla odchycena.

Město kastraci toulavých dospělých koček z kolonií provádí již sedmým rokem. "Je to jediný způsob, jak bránit jejich nežádoucímu rozmnožování a možnému šíření chorob, které jsou spojeny se zdravotními riziky pro domácí zvířata i pro člověka," podotkla Petra Měšťanová. Jak dodala, velké množství toulavých koček navíc decimuje zpěvné ptactvo.

Ošetření proti ektoparazitům i endoparazitům ochrání volně žijící toulavou kočku na další období a výrazně zvýší kvalitu jejího života. "Velkou výhodou je také skutečnost, že všechny odchycené kočky označujeme mikročipem, což umožňuje jejich snadnou identifikaci a přináší to přehled o volně žijících kočkách na území města,“ podotkl David Schwedt z odboru životního prostředí MÚ Písek. Doplnil, že veškeré náklady spojené s kastračním programem včetně očipování, odblešení, odčervení a preventivního ošetření hradí město Písek z kapitoly odboru životního prostředí.

Více informací k odchytu a kastraci toulavých koček poskytne Městská policie Písek na tel. 382 213 225 nebo odbor životního prostředí na tel. 382 330 661. Na tato telefonní čísla je také možné hlásit lokality s větším výskytem toulavých koček. Kastrační program je možné rozšířit o další lokality, a to právě na základě podnětů od občanů nebo osadních výborů.