Milevsko - Příspěvek bude závislý na výsledku baráže.

Ilustrační foto | Foto: Karel Pech

Podpoříme vás padesáti procenty nákladů za ledovou plochu, když udržíte druhou ligu, takovou nabídku dalo město Milevsko místnímu hokejovému oddílu. Jeho A tým čeká baráž, která rozhodne o tom, jestli se v Milevsku bude příští sezonu hrát i nadále druhá liga, nebo jen krajský přebor.

Hokejisté se dostali do složité situace. Podle smlouvy sezona končí první neděli po 15. březnu, ale baráž se hraje déle. Vedení města a hokejového klubu proto v pondělí jednalo o tom, kdo peníze za udržení ledu v době baráže zaplatí. Podle smlouvy by to měli být hokejisté.



„Rada projevila vůli, že hokejistům město pomůže," konstatoval místostarosta Martin Třeštík.



Model, na kterém se v Milevsku domluvili, ale který zatím čeká na schválení radou, nabízí dvě možnosti: město uhradí padesát procent a nebo třicet. To bude v případě, že hokejisté v baráži neuspějí a sestoupí do krajského přeboru.



To si ale oddíl nepřipouští. „Věřím tomu, že klub na to má soutěž udržet. Je škoda, že jsme nenahráli více bodů, nemuseli jsme tyhle starosti vůbec řešit, ale takový je sport," řekl trenér hokejistů Bedřich Rybák, který je spokojený, že město klubu vyšlo vstříc. „Je to pochopitelně lepší, než kdybychom celou částku platili sami," dodal trenér Rybák.



Město předběžně odhadlo, že náklady za udržení ledu budou okolo sta tisíc korun, ale mohou být nižší. Baráž se hraje na tři zápasy, ale rozhodnout mohou už dva.



Městská společnost SPOS, která se stará o provoz stadionu, po konci baráže přesnou částku za provoz ledové plochy vyúčtuje. Může ji snížit i to, kdyby si jiné oddíly led pronajaly. Hokejisté kvůli tomu změnili tréninkový plán, aby byl stadion večer k dispozici dalším zájemcům.



Ve středu večer hráli milevští hokejisté poslední zápas základní části na domácím stadionu proti Sokolovu. První zápas baráže čeká Milevské v sobotu 23. března a odehrají ho na svém ledě.