Otřesený Leoš Mareš celý text zveřejnil na svém Instagramovém účtu a přidal video, ve kterém, že neví, co s celou věcí dělat. Nicméně je podle jeho slov připraven se obrátit na policii. "Marek Pavlík tvrdil, že jste příbuzní. Dcera z toho byla docela smutná, že ji to hodně zklamalo lidsky. Pan Pavlík dětem říkal, že jste z narození dcery nešťastný, že jste ji nechtěl, ale že ji máte kvůli vaší ženě, kterou milujete," uvádí dál maminka žačky.

Text, který Leoš Mareš zveřejnil na svém Instagramu: Dobrý den Leoši, dnes měla dcera ve škole přednášku od nějakého Marka Pavlíka, tvrdil, že jste příbuzní a říkal dětem dost zvláštní věci o vás a vašem vztahu k vaší dcerce. Dcera z toho byla docela smutná, že ji to hodně zklamalo lidsky. Pan Pavlík dětem říkal, že jste z narození dcery nešťastný, že jste ji nechtěl, ale že ji máte kvůli vaší ženě, kterou milujete. Líčil jim toho docela dost a pořád připomínal, že je to s vaším svolením. Já nevím, osobně vás neznám, ale tohle mi přišlo hodně nepravděpodobné, že byste takový byl a nebo při nejmenším něco takového dovolil šířit mezi děti na ZŠ. Přeji hezký den ?- Tak to je asi jasné, že to je hloupost. A také nikoho takového neznám. Kdo to byl?- Jak pisu, Marek Pavlik se ten pan jmenuje. Vcera byl na prednasce v mistni ZS Besednice. Mel prednasku v 7.tride a detem vykladal ze je vas pribuzny, coz je samozrejme zajimalo, tak na nej meli plno otazek. A on jim rekl, ze jste uz dceru nechtel, ze to chtela zena a ze jste si mu v nejake hospode u piva stezoval, co budete jako ted delat a ja nevim co jeste. Dcera mi to tu vypravela docela zklamane z vas, ze nejste takovy, jaky si predstavovali. Bylo mi z toho za ne smutno, vysvetlila jsem ji, ze to urcite nebude pravda, ze neco takoveho by pribuzny prece nerikal na verejnosti a obzvlast u deti. Ale samotnou me to zarazilo, proto jsem vam napsala. Takovy clovek jestli tohle vyklada i jinde… ?‍♀️Nekolikrat deti ujistoval, ze je vas pribuzny a ma vase svoleni o vas mluvit. Nezlobte se, ze jsem vam to psala. Dcera si byla i jista, ze si to ani neprectete :)- Trochu mě to zasáhlo. Můžete se dcery opravdu zeptat, co přesně říkal. Už mi přišlo i nějaké video z té přednášky- Je jeste ve skole, tak se ji zeptam znovu kdyztak az dorazi. Ale rikala, to s tou vasi dcerkou, co jsem vam psala. Ze jste uz dite nechtel, ze jste to udelal kvuli manzelce, protoze ji milujete a ona dite chtela. Ze jste spolu byli v nejake hospode nebo restauraci (nevim presne uz) a rikal jim i jak je rozdil jak se chovate pred kamerami a fotoaparaty a pak ze jste s nim u piva resil, co si pocnete ted a tak. Zkratka mi tu dcera rekla: Mami, znas Leose Marese? Tak dneska tam u

„Nechápu, proč to ten pán, který je ověnčen tituly, říká. Nevím, jakou má motivaci a chtěl bych ho poprosit, aby to už nedělal. Nerozumím tomu, proč říká, že je můj příbuzný, když jsme se v životě neviděli a neznáme se. Je to sprostá lež. Vůbec nevím, jak to patří do přednášky,“ reaguje známý zpěvák.

Přednáška byla organizovaná Hospodářskou komorou Jihočeského kraje a nebyla jediná. Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák v reakci na nepříjemnost uvedl: "Jihočeská hospodářská komora od sobotního rána získává velmi znepokojivé informace ohledně průběhu workshopů MOJE PROFESE, které pomáhala organizovat. Jejich průběh fakticky zajišťoval Ing. Marek Pavlík, Ph.D., který měl přinejmenším na posledním workshopu uvádět nepravdivé skutečnosti týkající se osoby pana Leoše Mareše a jeho osobního života, což je v naprostém rozporu nejen s obsahovou náplní těchto workshopů, ale zejména s činností a posláním Jihočeské hospodářské komory."

V této souvislosti mimo jiné Miroslav Dvořák požádat veřejnost, která byla přednáškám Marka Pavlíka přítomna, aby komoře poskytla podrobné informace o způsobu a rozsahu jeho jednání tak, aby Jihočeská hospodářská komora mohla ve věci podniknout příslušné právní kroky. Celé vyjádření a omluvu komory najdete ZDE.

Marek Pavlík ve vyjádření pro CNN Prima NEWS popsal, jak celou věc vidí ze svého pohledu. A přiznal, že Mareše skutečně zná a nepřímý příbuzenský vztah mezi nimi údajně je. „Je mi strašně líto, co se stalo. Je to moje chyba, nebyl to záměr, protože práci Leoše Mareše obdivuji. Bohužel jsem se na tom semináři pohyboval mezi realitou a fikcí. Dětem jsem chtěl ukázat jaký je rozdíl mezi úspěchem a štěstím a vybral jsme si nevhodně člověka, kterého děti samozřejmě znají. Říkal jsem jak krásné věci, tak i ty špatné, za které je mi to hodně líto. O těch špatných jsem mluvil jako o fikci. Není to tak, že bych to napálil napřímo. Ale děti, a já je chápu, to bohužel špatně pochopily,“ snažil se pro CNN Prima NEWS celou věc vysvětlit.

Popřel však, že by řekl, že Leoš Mareš svou dceru Alex nechtěl. „Neumím to interpretovat. Bavíme se o úspěchu, kde mluvím o realitě. Během přednášky si hraji s popisy, že člověk, který je hodně úspěšný, nemusí být nutně šťastný. Mluvíme o penězích, kariéře, popularitě. To jsou tři hlavní atributy úspěchu. A pak se dostáváme ke štěstí a tam jsem nevhodně zmínil, a děti to asi nepostřehly, že se nejednou dostáváme do fikce. Ne vždy musí být vše fajn.“