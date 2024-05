Mateřinky v Písku budou zapisovat nové děti začátkem května

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Písek se uskuteční 2. a 3. května od 13 do 17 hodin. Pro děti narozené od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 (předškolní děti) je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují.

Školka. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock