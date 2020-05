Podle původních informací město plánovalo otevřít školky až o týden později, tedy 25. května společně s prvním stupněm základních škol. „Vzhledem k tomu, že po ukončení nouzového stavu s největší pravděpodobností nebude přiznán nárok na ošetřovné pro zákonné zástupce pečující o předškolní děti, rozhodli jsme se situaci rodičům usnadnit a vyšli jsme jim vstříc právě dřívějším otevřením školek,“ vysvětlila rozhodnutí rady starostka Eva Vanžurová.

Provoz v mateřských školách bude zajištěn v souladu s hygienickými podmínkami dle opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Starostka dostala kompetenci tento provoz průběžně upravovat podle vývoje epidemiologické situace. Podobně tomu bude i v případě jeslí, úprava jejich provozu je v kompetenci 1. místostarosty Petra Hladíka. „Vedle zvýšených hygienických opatření z metodiky vyplývá, že pro děti a pedagogické pracovníky v prostorách školky neplyne povinnost nosit roušky a není ani stanovená maximální velikost dětských skupin. Většina školního programu se doporučuje přesunout do venkovních prostor. V každém případě doporučuji sledovat informace jednotlivých škol a školek, kde budou uvedena konkrétní opatření s cílem maximálně zajistit zdraví dětí a ostatních občanů,“ poznamenala Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek.

Za dobu, kdy mateřské školy nebyly v provozu, tedy od poloviny března, nebude město účtovat platbu za předškolní vzdělávání. Rodiče, kteří dítě ponechají doma až do prázdnin, nemusí platit ani za květen a červen. „Vzhledem ke ztíženým podmínkám, v jakých budou školky fungovat, bych chtěla požádat rodiče, aby v případě, že to není nutné, děti do školky ještě nedávali,“ dodala starostka Eva Vanžurová.

Město Milevsko otevře své školky od pondělí 25. května. Protivín plánuje znovuotevření 1. a 2. mateřské školy od 11. května, školku v Krči zatím nechává zavřenou.